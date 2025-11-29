Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Hai România! O țară este puternică și respectată atunci când are fabrici, uzine și combinate”

De 15 ani vorbesc despre fabrici, uzine și combinate, despre mâncare, chimie, energie și apărare care trebuie fabricate în România și despre crearea de lanțuri de aprovizionare și de lanțuri de valoare adăugată. Râde lumea cu dispreț, cine are nevoie de fabrici, uzine si combinate?

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

După pandemie, criza energetică și război, când și-au dat seama că nu mai avem mâncare, chimie, energie și apărare fabricate la noi în țară, au început să vorbească și autoritățile noastre despre industrializare și internaționalizare - fără însă să știe exact ce spun. O fac probabil pentru că dă bine să fie ecoul Uniunii Europene care se mobilizează să redevină competitivă, după ce la rându-i s-a dezindustrializat și dezinternaționalizat.

Autoritățile noastre nu știu exact ce spun și pentru că nu au intrat în viața lor într-o fabrică, uzina sau combinat - le umblă prin cap doar tehnologizare, digitalizare, robotizare și inteligentă artificiala, zone high-tech unde România nu are nici o șansă să fie competitivă.

Așadar, ne-am distrus industria, am fărâmat fabrici, uzine și combinate pentru că, nu-i așa, tot ce s-a făcut înainte de 1989 a fost o mare greșeală. Acum avem blocuri, birouri, mall-uri și datorii enorme pe care nu le putem plăti dacă nu avem fabrici, uzine și combinate.

Avem milionari din imobiliare, importuri și divertisment în loc să avem milionari din biotehnologie, microcipuri și energie regenerabilă. Sau măcar mai mulți milionari din producție de mâncare, chimie, energie și apărare.

Din cauza asta majoritatea covârșitoare a mâncării, decorațiunilor și cadourilor pe care o să le punem pe masă de 1 decembrie, de 24 decembrie și de 31 decembrie vin din import.

Companiile mari, întreprinderile mici și mijlocii și microîntreprinderile se văicăresc despre IMCA, despre creșterile de taxe și impozite și despre salariul minim brut în loc să vorbească despre nevoia de fabrici, uzine și combinate care vor crea o rețea de furnizori și clienți pentru toată economia.

Tot mediul de afaceri trebuie să înțeleagă că o economie fără fabrici, uzine și combinate nu are nici o șansă pe termen lung.

Oricum ar fi, a început să se vorbească despre fabrici, uzine și combinate. Nu știu exact autoritățile cu ce se mănâncă dar dacă se vorbește poate o să se și facă ceva.

România va fi puternică și respectată dacă se va industrializa și se va internaționaliza.

Să punem și noi umărul de 1 decembrie la industrializare și internaționalizare și să cumpăram ceva fabricat în România sau să cumpăram acțiuni la fabrici, uzine și combinate din România listate la bursă, într-un anume fel este același lucru.

Hai România!

Dragoș Damian

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

