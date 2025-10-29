Atenție, șoferi! O secțiune a Autostrăzii Sebeș-Turda a cedat.

O secțiune a Autostrăzii Sebeș-Turda, în zona km 66, s-a surpat, miercuri, iar drumarii intervin în regim de urgență.

Un segment de drum de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda s-a surpat, miercuri, pe sensul de mers Turda – Aiud.

Autoritățile au plasat semnale rutiere care avertizează conducătorii auto despre secțiunea cu probleme de pe autostradă. Șoferii pot circula astfel pe o singură bandă a autostrăzii, în zona segmentului surpat.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP Cluj) intervine în regim de urgență în zona km 66 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, județul Cluj, unde s-a constatat o cedare a terasamentului.

„Pentru asigurarea condițiilor de circulație și a siguranței participanților la trafic, Secția Producție intervine prin lucrări de întreținere curentă”, anunță DRDP Cluj prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În urmă cu doi ani de zile, în toamna lui 2023, o secțiune de drum din Autostrada Sebeș – Turda s-a surpat, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj introducea restricții temporare de circulație, pentru km 66+000 – km 66+500, Sebeș-Turda. Atunci a fost afectată Calea 1, în județul Cluj, în apropiere de Turda.

Expertiză și studiu geotehnic în pregătire

Având în vedere persistența fenomenelor de instabilitate și agravarea progresivă a cedării drumului, DRDP Cluj a demarat o procedură de achiziție pentru realizarea unei expertize tehnice și a unui studiu geotehnic detaliat.

„Obiectivul acestora este identificarea cauzelor fenomenului de cedare a terasamentului, analiza eventualelor modificări geodinamice din zonă și elaborarea unei soluții tehnice de consolidare, care să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile, conform legii.

Contractul pentru expertiza tehnică (și studiul geotehnic) a fost semnat, iar activitățile specifice se află în curs de desfășurare”, precizează DRDP Cluj în mesajul citat.

Până la finalizarea expertizei tehnice și stabilirea cauzelor care au condus la cedarea terasamentului, DRDP Cluj anunță că intervine prin „lucrări de întreținere și aducere la cotă a părții carosabile, pentru menținerea condițiilor de siguranță rutieră și asigurarea fluenței traficului” pe sectorul menționat.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră.

