Salina Turda, la un pas de a fi „vândută” silit! Un afacerist din Oradea poate deveni noul proprietar

Salina Turda este la un pas de a fi preluată de un afacerist din Oradea. El are de recuperat peste 9 milioane lei de la Primăria Turda.

Salina a fost vizitată în 2023 de 601.627 de turiști, iar în 2024 a avut peste 700.000 de vizitatori |Foto: Salina Turda - Facebook

Un antreprenor din Oradea este la un pas de a prelua controlul asupra societății care administrează Salina Turda, una dintre cele mai importante destinații turistice din Transilvania.

Potrivit Ziar de Cluj, Horea Tudor Vușcan, un antreprenor care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin, este foarte aproape de a prelua controlul asupra societății care administrează Salina Turda.

Vușcan are de recuperat de la Primăria Turda peste 9 milioane de lei și a pus sechestru, prin intermediul unui executor judecătoresc, pe acțiunile pe care instituția publică le deține la Salina Turda SA. Societatea este de tip închis și are ca unic acționar Primăria Municipiului Turda.

Pe termen scurt, instituția a obținut în instanță suspendarea executării silite a instituției, prin preluarea societății care administrează salina, până la pronunțarea pe fond a contestației la executare. Termenul în acest proces a fost stabilit pentru data de 9 decembrie 2025.

Salina Turda SA a avut în 2024 un profit de 7,9 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 41 de milioane de lei. La societatea care administrează Salina Turda lucrează 125 de persoane. În 2024, Salina Turda a avut peste 700.000 de vizitatori.

Horea Tudor Vușcan, din Oradea, este cel care a înființat, în 2013, prima platformă de tranzacționare a monedei virtuale bitcoin din România.

Horea Vușcan a preluat prin cesiune o parte din sumele pe care Primăria Turda le datora Societății de Transport Public SA Alba Iulia, care a operat în perioada 2010 – 2019 serviciul de transport public de călători în municipiul din județul Cluj. Este vorba despre accesorii și penalități de întârziere pe care instituția le datora în urma unor hotărâri judecătorești definitive.

Diferendele juridice dintre cele două părți au fost soluționate prin zeci de procese, Primăria Turda fiind obligată, în final, să plătească societății din Alba Iulia peste 30 de milioane de lei. Suma de 9.089.467 de lei lei pe care Primăria Turda o datorează afaceristului din Oradea este compusă din: 7.812.367 de lei reprezentând debit principal și 1.047.614 lei, cu titlu de penalități de întârziere.

În 2022, Primăria Turda a transmis Instituției Prefectului Cluj o adresă prin care solicita sprijinul pentru alocarea a 24,6 milioane de lei. Suma reprezenta debitul de 9,089 de milioane de lei datorat creditorului-cesionar Horea Tudor Vușcan și 15,35 de milioane de lei reprezentând penalități de 1%/zi, datorate ca urmare a unei convenții încheiate în 2019 cu STP SA, plus cheltuieli de executare silită.

„Prejudiciu grav, ireparabil și cu consecințe devastatoare”

Primăria Turda a prezentat pe larg, în acțiunea prin care a obținut suspendarea executării, motivele pentru care societatea care administrează Salina Turda trebuie să rămână în proprietatea statului. „Executarea silită asupra celor 10.750 de acțiuni deținute la Salina Turda SA ar genera un prejudiciu grav, ireparabil și cu consecințe devastatoare pentru comunitatea locală. Aceste acțiuni reprezintă un activ strategic de importanță economică, culturală și turistică majoră, iar vânzarea lor forţată, respectarea procedurilor legale, ar afecta grav interesele publice și funcționarea administrației locale”, afirmau reprezentanții instituției.

