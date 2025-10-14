Firmele din Cluj merg din rău în mai rău. 2.000 de companii au fost dizolvate în primele 8 luni din 2025.

Firmele din Cluj au început să închidă pe bandă rulantă. În primele opt luni din 2025, numărul companiilor dizolvate a crescut cu peste 40%.

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, în primele opt luni din 2025, până la 36.171, față de 27.023 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Firmele dizolvate din Cluj, creștere de peste 40%

Potrvit sursei citate, cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 7.083 de firme (în creștere cu 24,77% față de ianuarie-august 2024) și în județele Cluj (2.017 de firme, plus 42,14%, față de 1.419 în primele 8 luni din 2024), Ilfov (1.867, plus 24,47%), Constanța (1.812, plus 22,37%), Timiș (1.508, plus 25,23%), Brașov (1.363, plus 52,63%), Iași (1.308, plus 26,99%) și Prahova (1.236, plus 51,84%).

În luna aprilie august, au fost raportate 4.635 dizolvări de firme, cele mai multe în București (877) și în județele Constanța (263), Cluj (252), Ilfov (234) și Brașov (183).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Ialomița, respectiv 181 (plus 31,16% față de primele opt luni din 2024), Covasna (214, plus 58,52%), Călărași (241, plus 17,56%), Mehedinți (250, plus 41,24%) și Harghita (269, plus 8,91%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Olt (plus 91,09%), Maramureș (plus 75,29%) și Alba (plus 73,99%). Județul Dâmbovița a fost singurul unde s-au înregistrat o scădere a numărului de dizolvări (minus 0,21%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie-august 2025, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 8.265 de dizolvări la nivel național. Față de anul precedent, dizolvările din acest sector au crescut cu 12,19%.

Potrivit sursei citate, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice și industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 3.074 (plus 11,7%), 3.0303 (plus 14,25%) și 2.579 (plus 14,01%).

