Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „India. Un parteneriat strategic pe energie regenerabilă, tehnologia informației, mașini și utilaje grele și substanțe farmaceutice active. Ne trebuie un guru pentru industrializare și internaționalizare”.

Taj Mahal, „Prietenii mei elefanții”, yoga, mirodenii și o mulțime de clișee, cam asta este ce știu românii din generațiile senioare despre India.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Sindhu Vee, Sundeep Fernandez, Masood Boomgaard, IT și o mulțime de clișee, cam asta este ce știu românii din generațiile tinere despre India.

De Iulia Vântur și Cartea Junglei probabil știu toți. Adevărații cunoscători îi știu pe Rabindranath Tagore, Rudyard Kipling și Mircea Eliade.

Ce nu se știe însă despre India este că a lansat în 2014 cel mai mare program de atragere de investiții industriale străine derulat de o țară. „Make in India”, a avut trei obiective strategice:

Accelerarea ratei de creștere a sectorului de producție la 12-14% pe an;

Crearea a 100 de milioane de locuri de muncă suplimentare în producție în economie până în 2022;

Majorarea contribuției sectorului prelucrător la 25% din PIB până în 2022 (revizuita ulterior pentru 2025)

India a vrut să se industrializeze pentru că știa că apoi urma internaționalizarea. A dat stimulente pentru investiții în valoare de 200 de miliarde de dolari și a atras cereri de investiții în valoare de 18 miliarde de dolari între septembrie 2014 și februarie 2016.

Ca urmare, India a devenit principala destinație globală în 2015 pentru investițiile străine directe (FDI), depășind Statele Unite și China, cu 60,1 miliarde de dolari FDI. Conform politicii actuale, investițiile străine directe de 100% sunt permise în 100 de sectoare economice, cu excepția industriei spațiale (74%), a industriei de apărare (49%) și a mass-mediei din India (26%).

Programul de industrializare și internaționalizare al Indiei a atras într-un interval de zece ani coloși din toate sectoarele, dar dacă ne uitam doar la coloșii din tehnologia informației, iată: Pegatron, Huawei, Motorola Mobility, Spice Group, Micromax, Qualcomm, Samsung, Vivo Mobile, Wistron, Xiaomi, Foxxconn, VDN Technologies.

Și sunt, cum spuneam, doar nume din tehnologia informației.

India a atras în zece ani investiții industriale într-un program extrem de ambițios de industrializare și internaționalizare, demonstrând că se poate. Exact asta ar trebui să facă și România, am rămas fără tehnologie, fără cunoștințe, fără finanțare și fără resursă umană pentru fabrici, uzine și combinate. India ne poate învăța din propria experiența cum să ne industrializam și internaționalizam.

India are însă și proprii coloși industriali în industrii lucrative cum ar fi energia regenerabilă, tehnologia informației, mașini și utilaje grele și substanțe farmaceutice active.

Uite, top trei companii din fiecare dintre cele patru domenii:

energie regenerabilă - Adani Green Energy, Tata Power, Renew Power;

tehnologia informației - TCS, Infosys, Wipro;

mașini și utilaje grele - Mahindra, Tata, L&T;

substanțe farmaceutice active - Akums Drugs, Aarti Pharmalabs, Sudarshan Pharma.

India ar putea fi o ancoră economică strategică și un profesor de industrializare și internaționalizare pentru România, dar trebuie să mergem spre ea, pentru că altfel vor merge alte țări din estul Europei. Iar ne-o iau înainte Polonia, Ungaria, Bulgaria, în curând și Ucraina și Moldova.

India are tot interesul să producă în România ca să cucerească o piață de peste 450 de milioane de consumatori din Uniune.

Romania are tot interesul să exporte în India ca să cucerească o piață de 4.750 de milioane de consumatori din Asia.

India. Poate aud și guvernanții. În loc să fugă locurile de muncă din România în India mai bine să vina locurile de muncă din India în România.

Dragoș Damian

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

