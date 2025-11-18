Vicepremierul Tanczos Barna cere o strategie pe termen lung pentru programul Rabla: „Nu putem veni cu modificări an de an”.

Modificarea constantă a programului Rabla este criticată de vicepremierul Tanczos Barna. „Trebuie regândit pentru un termen de 3 - 4 ani, nu putem veni cu modificări an de an”, spune fostul ministru al Mediului.

Programul Rabla 2025 a fost blocat în vara acestui an și relansat cu întârziere, în septembrie, cu un buget redus.

Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a anunțat marți că proiectul merită o strategie pe termen lung, care să ofere predictibilitate.

Programul „Rabla” a fost modificat substanțial, anul acesta, și nu consider că este cea mai bună decizie, într-o perioadă cu provocări, a declarat, marți, vicepremierul Tanczos Barna.

„Dialogul trebuie continuat cu sectorul auto și în privința programelor naționale de susținere acestui sector.

Nu este un secret faptul că, în 2021, am negociat în premieră cu dumneavoastră (industria auto - n.red.) un program de patru ani pentru Programul Rabla, program care a fost modificat substanțial anul acesta.

Nu consider că este cea mai bună decizie într-o perioadă cu provocări. Guvernul ia și decizii cu care nu suntem cu toți de acord... Nu vreau să spun că aș fi făcut eu altfel dacă eram în minister, dar cu siguranță „Rabla” trebuie regândit pentru un termen de 3 - 4 ani, stabilite prioritățile, obiectivele și, împreună cu sectorul, trebuie să finalizăm practic un dialog care să ducă la o decizie pentru următorii patru ani. An de an, nu putem să venim cu modificări, nu putem să susținem această incertitudine, care practic pune într-o situație foarte neplăcută sectorul de vânzare. Acest dialog va ajuta cu siguranță și la stabilizarea vieții și va ajuta cu siguranță și întreprinzătorii din acest domeniu'”, a afirmat Tanczos Barna, potrivit Agerpres.ro

Acesta a adăugat că deficitul bugetar nu poate fi privit doar din punct de vedere contabil, ci trebuie gândite măsuri care să genereze încasări pe termen mediu și lung.

„Resursele pe care trebuie să le găsim în general, această discuție referitoare la deficitul bugetar nu poate fi privită doar din punct de vedere contabil. Economia națională este un organism mult mai complex, nu putem să ne uităm doar la intrări și ieșiri, de impozite, taxe, cheltuieli la nivelul bugetelor sau instituțiilor de stat. Trebuie să vedem de unde putem să generăm pe termen mediu și lung acele income, acele încasări”, a adăugat Tanczos Barna.

La finalul lunii trecute, Administraţia Fondului pentru Mediu anunța suplimentarea cu 45 de milioane de lei a bugetului pentru programul „Rabla 2025”, pentru persoane fizice.

Sesiunea de înscriere în cadrul Programului Rabla 2025, dedicat persoanelor fizice, a debutat în 30 septembrie 2025, iar bugetul pentru mașinile termice a fost epuizat în câteva minute.

Conform ministrului Mediului, Diana Buzoianu, Rabla Auto s-ar putea derula anul viitor cu finanțare din bani europeni, iar programul ar urma să aibă noi criterii de eligibilitate.

