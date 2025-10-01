Schimbări la Programul Rabla de anul viitor. Finanțare din fonduri europene și alte criterii de eligibilitate.

Rabla Auto s-ar putea derula anul viitor cu finanțare din bani europeni, iar programul ar urma să aibă noi criterii de eligibilitate.

Programul Rabla va fi modificat în 2026 | Foto: pixabay.com

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anunțat că Programul Rabla ar putea fi finanțat, anul, din fonduri europene și ar urma să aibă noi criterii de eligibilitate, „cu caracter social”, pentru aplicanți.

Schimbări la Programul Rabla din 2026

Diana Buzoianu a afirmat că Programul Rabla va fi modificat în 2026.

„În momentul de față discutăm cu Ministerul Fondurilor Europene să ducem acest program pe Fondul Social pentru Climă, ceea ce înseamnă că vom duce de pe bugetul național pe fonduri europene. Dacă acest lucru va fi agreat și de Comisia Europeană - Programul Rabla. Acest lucru înseamnă automat că vor fi stabilite și criterii suplimentare, criterii, de exemplu, cu caracter social. Veniturile persoanelor care aplică vor fi luate în considerare”, a declarat Diana Buzoianu la Digi 24.

Ministra Mediului: Mașinile din România și Europa ar trebuie să aibă prioritate în Programul Rabla

Potrivit sursei citate, ministra Mediului a afirmat că un criteriu care până acum nu a fost luat în considerare, dar care începe să fie luat în considerare în programe similare în alte state europene este să fie să aibă prioritate mașinile din țările respective, fie din Europa și a subliniat că acest aspect ar trebui luat în calcul inclusiv în România.

CITEȘTE ȘI:

„Am avut această discuție, inclusiv pentru acest an, dacă să implementăm această modificare. Doar că, dacă am fi modificat astfel platforma, ar mai fi întârziat programul încă o lună sau două luni. Și n-am vrut să facem asta”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a explicat că Fondul Social pentru Climă, „creat la nivel european la care fiecare stat în parte va avea acces”, presupune „o tranziție justă, verde, adică, prin implementările de politici verzi, să poată să fie ajutate mai ales persoanele care au venituri sub medie, cărora le este mai dificil, mai greu, să se alinieze cu standardele care sunt în creștere la nivel european. Deci, practic, avem o componentă de verde, dar avem o componentă și socială, într-adevăr, pentru că vrem ca oamenii care nu ar fi putut să țină altfel pasul cu aceste politici să aibă resursele necesare”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: