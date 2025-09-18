Programul Rabla va începe în 30 septembrie cu bani mai puțini față de anul trecut

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va începe în ultima zi a lunii septembrie și se va încheia în 25 noiembrie sau când bugetul va fi epuizat.

Mult așteptatul Program Rabla va începe în ultima zi a lunii septembrie, încă chiar cu un buget mai mic față de sesiunea din 2024, deși, în vară, programul trebuia să înceapă cu o valoare mai mare a tichetului pentru mașini electrice.

200 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2025

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie 2025, ora 10.00. Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea bugetului alocat.

80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

120.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Prin Programul Rabla Auto 2025, persoanele fizice au posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Tichetul Rabla direct de pe site-ul oficial, fără dealer

Programul oferă o procedură simplificată și acces rapid la finanțare deoarece solicitanții se înscriu direct în aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM.

„Chiar și într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populația să renunțe la autovehiculele vechi, poluante, și să opteze pentru soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către un transport sustenabil.”, a declarat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Rabla pentru electrice: De la o marire la 7.500 de euro a tichetului, la o scădere la 3.600 de euro

Anul trecut, valoarea tichetului Rabla pentru mașini pur electrice a scăzut de la circa 10.000 de euro (echivalentul în lei) la 5.000 de euro. Tichetul a fost mărit pentru sesiunea de anul acesta la aproximativ 7.500 de euro, însă cu doar câteva zile înainte de debut, programul a fost suspendat de AFM.

Lovitura a venit ulterior pentru doritorii de electrice. Aceștia au aflat că vor beneficia de o sumă chiar mai mică decât cea de 5.000 de euro, adică de circa 3.600 de euro, valoarea nouă a tichetului.

