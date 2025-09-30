Bugetul Rabla pentru mașini termice, epuizat în primele 13 minute. Au rămas bani numai pentru vehiculele 100% electrice.

Peste 9.000 de oameni s-au înscris, marți, în Programul Rabla pentru persoane fizice în primele 15 minute.

Chiar și cu un buget mai mic, Programul Rabla de anul acesta a fost de interes pentru români. Peste Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025 în primele 15 minute.

Sesiunea de înscriere în cadrul Programului Rabla dedicat persoanelor fizice a debutat, astăzi, 30 septembrie 2025, ora 10.00.

Tichetele Rabla pentru mașini termice, hibride și motociclete, epuizat în 13 minute de la start

În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice și au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM)

Aplicația informatică a funcționat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut și 20 de secunde.

Până la acest moment s-au înscris peste 2.000 de persoane fizice pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea încă se derulează, aceasta fiind deschisă până pe 25.11.2025, ora 23.59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

„Angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat, iar interesul manifestat de către cetățeni confirmă importanța și necesitatea acestui program. Până în prezent, au fost rezervate sume semnificative din bugetul de 200 de milioane de lei, însă încă există fonduri disponibile pentru achiziția de autovehicule electrice. Acest lucru arată atât eficiența mecanismului de înscriere, cât și dorința publicului de a participa activ la procesul de tranziție către un transport mai prietenos cu mediul. Mă bucur că prin acest program sprijinim populația în procesul de înnoire a parcului auto național.” - a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, citat în comunicat.

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

În perioada 2005 - 2024, prin Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, au fost casate în total 1.061.452 de autovehicule și au fost achiziționate 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in și 49.716 pur electrice, ceea ce evidențiază impactul major al acestor programe asupra reducerii emisiilor și modernizării parcului auto național.

