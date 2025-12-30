Laude pentru Neluțu Sabău: „Cel mai bun! A realizat ceva extraordinar”

Adrian Mutu (46 de ani) a spus pe cine consideră ca fiind cel mai bun antrenor din Superligă în acest sezon.

Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

„Briliantul” a avut o alegere surprinzătoare, punctând că a fost impresionat de parcursul Universității Cluj sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău. Mutu crede că evoluția ardelenilor sub comanda lui a fost unul peste așteptări, motiv pentru care îl consideră pe „Moț” cel mai important antrenor.

Cu Sabău pe banca tehnică, „studenții” au avut un parcurs de excepție în sezonul trecut: au reușit calificarea în play-off-ul Superligii pentru prima dată în istorie, apoi au revenit în cupele europene după o pauză de 53 de ani.

„Dacă ar fi să numesc pentru sezonul trecut, pentru că sezonul ăsta este încă în curs, după părerea mea antrenorul din Liga 1 este Ioan Sabău, după părerea mea. Neluțu. Ce a realizat cu "U" Cluj a fost ceva extraordinar, parcursul a fost unul foarte bun. Multe etape pe primul loc, play-off. El ar fi, după părerea mea.

Ca antrenor, în general, Răzvan Lucescu cred că a avut cele mai mari realizări. Dacă vreți să mă întrebați de Cristi (n.r. - Chivu), că asta probabil voiai să mă întrebi... încă n-a realizat nimic, e doar la Inter.

La anul, dacă își va îndeplini obiectivele, care sunt mari și multe la o echipă ca Inter, probabil va fi antrenorul anului în următorul sezon”, a spus Adrian Mutu, conform ProTV.

Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la Universitatea Cluj la finalul lunii octombrie, atunci când a fost înlocuit cu italianul Cristiano Bergodi.

