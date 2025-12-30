Tișe, despre oportunismul politicienilor mărunți și deciziile controversate ale CCR: „Nu Justiția e abuzivă. Abuzivă e frica lor de lege”.

Modul în care politicienii reacționează oportunist la deciziile judecătorilor constituționali reflectă un joc periculos pentru democrație. „Nu judecătorii sunt zei. Ei, politrucii, sunt prea mici ca să accepte că sunt lipsiți de valoare, incompetenți”, spune Alin Tișe.

Tișe, despre oportunismul politicienilor mărunți și deciziile controversate ale CCR: „Nu Justiția e abuzivă. Abuzivă e frica lor de lege”.|Foto: monitorulcj.ro

Recentele reacții ale politicienilor în contextul amânării de către CCR a deciziei privind reforma pensiilor magistraților au bulversat opinia publică.

Astfel, oamenii politici s-au întrecut în mesaje oportunist de scandaloase ca ripostă la amânările succesive ale Curții Constituționale în privința proiectului de lege asumat de Guvernul Bolojan.

Însă, după cum semnalează liberalul clujean Alin Tișe, politicienii trădează un oportunism specific oamenilor politici mărunți: atunci când deciziile justiției sunt convenabile, aceștia vorbesc despre „stat de drept”, iar când situația nu îi avantajează, atunci judecătorii sunt numiți „sabotorii democrației”.

Tișe, despre oportunismul politicienilor mărunți și deciziile controversate ale CCR: „Nu Justiția e abuzivă. Abuzivă e frica lor de lege”.

Tișe critică abordarea jenantă a politrucilor, care riscă să erodeze democrația.

„Într-o țară unde adevărul umblă pe stradă cu capul plecat de frică și minciuna poartă epoleți, zeii Justiției au devenit ținta preferată a politrucilor cu respirație scurtă și memorie selectivă”, notează președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, în postarea „Dumnezeii Justiției și Puțiflenderii politici”, publicat pe pagina sa de Facebook.

„Politicianul de azi nu mai vorbește, el șușotește. Nu mai argumentează, el amenință. Nu mai are opinii, el are frică.

Când rostești o părere, ți se arată tresele. Când pui o întrebare, ți se arată cerul. Când ceri corectitudine, ți se arată ușa… de la celulă.

CCR - atunci când puțiflenderii aveau nevoie de ea a fost impecabilă. Rece. Legală. A decis anularea alegerilor pentru că legea (nu-i așa..?!), nu se negociază, nici cu strada, nici cu sondajele, nici cu sfinții de Facebook. Atunci era «stat de drept».

Astăzi, aceiași judecători sunt numiți «sabotorii democrației». Ce coincidență miraculoasă: democrația moare exact când nu mai câștigă ei. Ieri îi aplaudau. Azi îi scuipă. Mâine îi vor chema înapoi, evident dacă mai există.

Și uite-așa, niște povestitori inexistenți, martiri inventați și eroi de platou TV, plâng pe mormântul unei democrații pe care au încercat s-o fure cu zâmbetul pe buze. Jenant. Penibil. Toxic.

Nu Justiția e abuzivă. Abuzivă e frica lor de lege. Nu judecătorii sunt zei. Ei politrucii, sunt prea mici ca să accepte că sunt lipsiți de valoare, incompetenți. Iar puțiflenderii politici, când nu mai pot cumpăra adevărul, încearcă să-l murdărească. Problema lor e că adevărul, spre deosebire de ei, rezistă la spălare.

PS: Înțeleg prin puțiflenderi politici politicienii mărunți, lipsiți de substanță, oportuniști.

PS 2: Pentru cei cu mintea odihnită, nu apăr pe nimeni, nici măcar CCR. Vorbesc despre adevărul interesului, sau interesul adevărului!”, notează Alin Tișe în textul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: