Pancu, previziune sumbră pentru CFR: „Șanse 1% de play-off! Ar fi un miracol”

CFR Cluj se află pe un trend ascendent de când Daniel Pancu (48 de ani) a fost numit antrenorul principal al echipei.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Sub comanda sa, ardelenii au obținut patru victorii și un egal în șase meciuri din Superligă.

Chiar și așa, CFR se află în continuare la distanță de play-off, cu 26 puncte acumulate după primele 21 de etape.

Clujenii se luptă cu FC Argeș, „U” Cluj, Oțelul Galați, Farul, UTA Arad și FCSB pentru ultimele două locuri de play-off, însă au cele mai puține puncte dintre toate combatantele.

Șase echipe se luptă pentru două locuri în play-off

Daniel Pancu este de părere că, în situația în care se află echipa, o eventuală calificare în play-off ar fi echivalentul unui titlu câștigat în Superligă.

„Șansele să prindem play-off-ul sunt aproape zero, din punctul meu de vedere. Poate 1%, dacă e. Sunt 7 puncte până la locul 6, cu 6 echipe în fața noastră. Și mai sunt 9 etape de jucat.

Dacă am câștiga 7 meciuri din 9, am prinde play-off-ul. Dar cine reușește așa ceva în România? În situația în care echipa e slăbită.

Noi vom juca toate meciurile la victorie. Uite, am fost la Botoșani fără jumătate de echipă, dar am câștigat. Avem valoare, dar mai sunt 27 de puncte puse în joc și 6 echipe de depășit.

Nu știu dacă a mai reușit cineva într-o asemenea situație. Dar nu vom ceda. Nu înseamnă că nu ne vom propune să câștigăm. Dar se vorbește așa, foarte ușor, de play-off la CFR Cluj. Ar fi egal cu un miracol sau cu un titlu.

Într-un tur de campionat, CFR Cluj avea două victorii. Cu mine are 4 în 6 meciuri. Dublu. Dar suntem la 7 puncte de play-off. Și eu am luat echipa când era la 6 puncte de play-off. E foarte complicat”, a spus Daniel Pancu pentru GSP.

Perioadă agitată de transferuri la CFR

Tehnicianul fostei campioane l-a pierdut pe Lindon Emerllahu înainte de ultima etapă din 2025 și anunță că vor mai urma plecări de la echipă.

„Era un jucător important, dar clubul trebuie să supraviețuiască. A plecat un jucător foarte important și e foarte posibil să mai plece și alții. E o pierdere mare. E un jucător cu tot viitorul în față și care se integrase bine. Dar avem soluții, suntem bine acoperiți în acea zonă.

Nu știu și nu mă implic. Nu sunt manager. Antrenez ce-mi pune clubul la dispoziție. S-au mai schimbat lucrurile. Au fost jucători care rămâneau la bază sau în sală. Rar am avut mai mult de 24 de jucători, dar a fost greu.

Eu știu cam de ce fel de jucători vom avea nevoie. Și conducerea știe. Nu pot spune, că poate nu se întâmplă. Cei din club știu foarte bine. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar nu vom mai fi 32. Cu siguranță”, a încheiat fostul jucător al Rapidului pentru sursa citată.

