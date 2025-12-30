Cum plătești taxele și impozitele în 2026? Clujenii pot folosi soluțiile online, iar cererile pentru parcare depuse în 2024-2025 rămân valabile și anul viitor.

Prima zi de plată a impozitelor locale, a ratelor și chiriilor este 12 ianuarie 2026. Clujenii pot utiliza soluțiile online pentru achitarea taxelor și impozitelor locale.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat care sunt modalitățile de plată a taxelor și impozitelor locale în 2026.

În 2026, prima zi de plată a impozitelor locale, a ratelor și chiriilor este 12 ianuarie. Primăria Cluj-Napoca le recomandă cetățenilor să evite o eventuală aglomerare la ghișeele instituției și să utilizeze variantele online puse la dispoziție.

Astfel, luni, 12 ianuarie 2026 se vor deschide ghişeele de relații cu publicul pentru încasarea impozitelor/taxelor locale, ratelor, chiriilor, operare documente și eliberare certificate de atestare fiscală.

Tot de la această dată se vor realiza operări în baza de date și se vor emite certificate de atestare fiscală.

Modalități de plată online

Plata impozitelor și eliberarea certificatului de atestare fiscală, cu autentificare, se poate efectua pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro. În vederea autentificării este necesară înscrierea în sistemul electronic al Direcției Impozite și Taxe Locale.

O altă metodă de plată online a impozitelor locale este platforma www.ghiseul.ro .

Program activități legate de parcări

În ceea ce privește plățile legate de parcări, programul va fi următorul:

*abonamentele de zonă centrală – se încasează online prin aplicația „Abonamente online zona II”, taxa pentru ocuparea temporară a locurilor de parcare în zona centrală prin aplicațiile ParkingPayWeb și UpPark, precum și taxa de reîncărcare la stațiile electrice;

*din 8 ianuarie 2026, de la ora 8.00, se va putea realiza plata online de către riverani;

*din 12 ianuarie 2026 se vor deschide ghișeele de relații cu publicul pentru prelungirea abonamentelor de parcare și încasarea taxei de parcare.

Cererile online pentru obţinerea unui loc de parcare, însoțite după caz de documentele justificative, pot fi depuse oricând pe parcursul anului.

Cererile în format fizic pentru obţinerea unui loc de parcare/schimbarea locului de parcare vor putea fi depuse pe tot parcursul anului, începând cu prima zi lucrătoare a anului 2026, luni, 5 ianuarie 2026.

De altfel, cererile depuse în anii anteriori (2024 – 2025) pentru abonamentele de parcare nu mai trebuie refăcute. Acestea rămân valabile până la soluționare.

Astfel, dacă ai depus o cerere în 2024 sau 2025 pentru abonament de parcare, nu va mai fi nevoie să depui una nouă în 2026 - cererea rămâne valabilă până la rezolvare.

Programul Serviciului Stare Civilă

În perioada sărbătorilor, în cadrul Serviciului Stare Civilă activitatea acestuia se va asigura astfel:

Compartimentul decese va funcționa după următorul program:

*joi, 1 ianuarie 2026 - închis;

*vineri, sâmbătă și duminică, în perioada 2 – 4 ianuarie 2026 – se asigură program în intervalul orar 08.30-12.30.

Compartimentul Căsătorii va asigura celebrarea căsătoriilor programate pentru sâmbătă, 3 ianuarie 2026.

