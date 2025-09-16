Peste 70% dintre români cred că economia României evoluează prost. Antreprenorii acuză lipsa unui cadru fiscal predictibil ce descurajează investițiile pe termen lung.

Situația economică dificilă a țării, care se resimte puternic în buzunare, îi îngrijorează pe români. Mai bine de 70% cred că evoluția economiei românești este mai slabă decât acum un an.

Situația economiei românești, motiv de îngrijorare pentru români|Foto: monitorulcj.ro

Potrivit Barometrului Antreprenorilor New Money-INSCOP, realizat în august 2025, peste 70% dintre români spun că situația economică este mai proastă sau mult mai proastă față de acum un an.

Mai mult, doar 18.8% dintre antreprenorii intervievați cred că situația economiei în următoarele 12 luni va fi mai bună.

Situația economiei românești, motiv de îngrijorare

Întrebați cum apreciază situația economiei României față de acum 1 an, 0.8% dintre participanții la sondaj sunt de părere că situația este mult mai bună (față de 1% în 2024), 7.3% că este mai bună (față de 12.7% în 2024), iar 16.6% că situația este la fel (față de 15.8% în 2024). 43.1% consideră că situația economiei naționale este mai proastă față de acum 1 an (față de 44.7% în 2024), iar 31.5% că este mult mai proastă (față de 44.7% în 2024). 0.7% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu pot aprecia.

Sursa: INSCOP Research

Evoluția economiei României în următoarele 12 luni

1.4% dintre antreprenorii intervievați cred că situația economiei în următoarele 12 luni va fi mult mai bună (față de 0.8% în 2024), 18.8% că va fi mai bună (față de 13.4% în 2024) și 15.5% că va fi la fel (față de 21.1% în 2024).

Sursa: INSCOP Research

Pe de altă parte, 33.5% dintre participanții la sondaj sunt de părere că situația va fi mai proastă (față de 35.3% în 2024), iar 27.4% că situația va fi mult mai proastă (față de 26.1% în 2024). 3.4% nu știu sau nu pot aprecia.

În același timp, chestionați cu privire la evoluția cursului de schimb leu – euro în următoarele 12 luni, 57.9% că va crește ușor (față de 50.5% în 2024), iar 22.1% că va rămâne la fel.

Lipsa cadrului fiscal stabil și predictibil

62.5% dintre antreprenorii chestionați consideră că lipsa unui cadru fiscal stabil și predictibil descurajează investițiile pe termen lung în România în foarte mare măsură, 23.9% în mare măsură, 5.5% nici în mare, nici în mică măsură, 4.5% în mică măsură, iar 2.5% în foarte mică măsură. 1% dintre antreprenorii chestionați nu știu sau nu pot aprecia.

Deficitul bugetar în România

82.3% dintre antreprenori cred că deficitul bugetar reprezintă o problemă reală a României, în timp ce 15.6% consideră acest lucru pentru o problemă falsă. 2.1% nu știu sau nu pot aprecia.

Sursa: INSCOP Research

Datele Barometrului Antreprenorilor New Money-INSCOP au fost culese în perioada 19 - 25 august 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eșantionul a inclus 1.100 de respondenți, fiind reprezentativ pentru comunitatea de antreprenori cu afaceri în România. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%.

