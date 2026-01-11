CFR Cluj își întârește defensiva în pauza de iarnă. Ilija Mašić va juca în Gruia.

CFR Cluj a anunțat cel de-al doilea jucător sosit la club în pauza de iarnă a sezonului competițional 2025-2026.

Fundașul Ilija Mašić a semnat cu CFR Cluj | Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj - Facebook

Formația din Gruia a anunțat, duminică, 11 ianuarie, transferul bosniacului Ilija Mašić (26 de ani, fundaș central).

Astfel, „vișinii” se întăresc în apărare după plecarea lui Kurt Zouma, anunțată oficial ieri, sâmbătă, 10 ianuarie 2026.

„Bun venit, Ilija Mašić! CFRişti, faceţi cunoştinţă cu noul nostru fundaş! Începând de astăzi (11 ianuarie 2026 - n. red.), Ilija Mašić va îmbrăca tricoul echipei noastre!”, a transmis clubul, într-o postare pe pagina oficială de Facebook a echipei.

Potriviti sursei citate, cu o înălțime impresionantă de 1.93 m, Ilija evoluează pe postul de fundaș central. Acesta a fost format de Siroki Brijeg, formație din Bosnia și Herțegovina. În ultimele două sezoane, apărătorul a evoluat pentru formația bosniacă Zrinjski Mostar, alături de care a câștigat Campionatul, Supercupa Bosniei și a reușit calificarea în actualul sezon al UEFA Conference League, în care a fost integralist în patru partide din faza ligii.

„Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe realizări alături de noi!”, a mai transmis CFR Cluj.

300.000 de euro este actuala cotă de piață a lui Ilija Mašić, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

