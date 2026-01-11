Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Acordul cu Mercosur este bun pentru economia României”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a transmis că acordul UE-Mercosur este unul bun pentru economia țării noastre.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Românii înțeleg mizele europene și importanța unității la nivel național si european” | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

„Acordul cu Mercosur este bun pentru economia României si pentru cea europeană!”, a transmis Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Deputatul clujean a transmis că Daniel Buda, unul dintre cei mai activi europarlamentari români, a propus înființarea unei comisii speciale pentru monitorizarea acestui acord și pentru propunerea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru fermierii români și europeni.

„AUR, PSD și alți politicieni habarniști au ales calea populismului, a dezinformării și a dezbinarii. Totusi, românii înțeleg mizele europene și importanța unității la nivel național si european”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Acesta a prezentat și o explicație mai largă pe tema acordului UE-Mercosur, făcută de Corina Murafa, vicepreședintă a secțiunei de Mediu, Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comitetului European Economic și Social.

„Acordul cu Mercosur este exploatat politic până la absurd, deși beneficiile economice pentru UE depășesc clar riscurile. Lăsând la o parte geopolitica tot mai haotică (unde UE ar avea tot interesul să-și consolideze prieteniile), vorbim de ceva foarte concret - o piață de 270 de milioane de consumatori, în creștere economică, care caută produse cu valoare adăugată mare”, a transmis Corina Murafa, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteie, chiar și cu tarife de până la 35%, UE exportă deja în Mercosur circa 55 miliarde EUR anual, inclusiv aprox. 73.000 de automobile - multe produse în România sau cu componente românești.

Murafa afirmă că tehnologiile europene, piesele, subansamblele și know-how-ul industrial (inclusiv din România) au un potențial enorm de creștere odată cu eliminarea treptată a acestor tarife.

„În paralel, protecțiile obținute pentru agricultura europeană sunt substanțiale, chiar dacă asta se spune mai rar:

Importurile de carne de vită „premium” din America Latină vor intra în UE doar în limite extrem de reduse – aproximativ 1,5% din producția UE.

Toate importurile (vită, pui etc.) trebuie să respecte exact aceleași standarde fito-sanitare, de siguranță alimentară și de mediu ca în UE.

Cerealele, produsele forestiere și altele sunt supuse certificării și trasabilității, inclusiv cerințelor privind defrișările.

Nu există dublu standard.

Mai mult, ca parte a compromisului politic, agricultura europeană beneficiază de încă 45 de miliarde EUR în viitorul Cadru Financiar Multianual - pe lângă faptul că oricum CAP absoarbe peste un sfert din bugetul UE. Ce vrem să facem cu agricultura în Europa? Să rămânem la epoca plugului? Să producem «commodities», adică furaje pentru animale aici, dacă le putem importa mai ieftin din Mercosur? Sau mai bine producem mâncare, cu valoare adăugată mare pentru fermieri, dar și pentru consumatori, cu potențial bun de export etc?”, a mai spus Murafa.

Corina Murafa a precizat că dacă dorim un trai eficient pentru fermierii europeni și români, soluția nu este blocarea comerțului, ci:

politici inteligente în piața internă

educarea consumatorilor

achiziții publice deștepte

sprijin țintit pentru tranziție și valoare adăugată.

„Europa are nevoie de competitivitate, inovare și exporturi cu valoare adăugată mare, nu de protecționism paternalist pentru sectoare care nu pot susține pe termen lung prosperitatea economică. Hai să discutăm bunăstarea României și a Europei ca întreg, nu pe bucăți izolate și lozinci facile”, a conchis Murafa.

