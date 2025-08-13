Românii aleg tot mai mult apartamentele vechi și evită creditele: Clujenii își investesc economiile în proprietăți imobiliare, în detrimentul depozitelor bancare.

Românii sunt tot mai atenți când vine vorba de piața imobiliară. Pe fondul incertitudinii economice, clujenii își investesc economiile în proprietăți și evită depozitele bancare.

Românii aleg tot mai mult apartamentele vechi și evită creditele: Clujenii își investesc economiile în proprietăți imobiliare, în detrimentul depozitelor bancare.

Incertitudinea economică generată de modificările fiscale în cascadă modifică comportamentul românilor în ceea ce privește achiziția de noi locuințe.

Astfel, apartamentele vechi reprezintă prima opțiune a cumpărătorilor, în detrimentul construcțiilor noi, iar achizițiile cu bani cash câștigă teren. În acest fel, românii încearcă să-și salveze economiile prin noi investiții și evită atât creditele, cât și depozitele bancare.

Românii se reorientează spre apartamentele vechi. Investiții în proprietăți imobiliare, în detrimentul depozitelor bancare

Migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendință observată pe piața imobiliară în primul semestru al acestui an, această schimbare în comportamentul de achiziție fiind cauzată de scăderea generală a numărului de tranzacții, pe fondul condițiilor de instabilitate politică și economică, potrivit unei analize de specialitate, citate de Agerpres.ro

În contextul economic actual marcat de incertitudini, cumpărătorii români acordă o atenție sporită procesului de achiziție a unei locuințe, analizând în detaliu aspecte precum zona, accesibilitatea și costurile de întreținere. Aceste criterii au determinat o orientare tot mai mare către apartamentele vechi, mai accesibile ca preț și care pot fi ocupate imediat.

Totodată, s-a observat și o creștere a interesului pentru locuințe mai mici și mai eficiente energetic, unde costurile de întreținere reprezintă un criteriu decisiv.

Achiziții imobiliare cu bani cash, fără credite bancare

Un alt aspect important al schimbării comportamentului de achiziție îl constituie creșterea achizițiilor realizate cash, fără credit - tendință vizibilă mai ales în marile orașe precum București, Cluj și Brașov, unde mai mulți aleg să-și investească economiile în proprietăți imobiliare, în detrimentul depozitelor bancare.

La începutul lunii trecute, specialiștii anunțau că se așteaptă la o creștere a dobânzilor medii ale creditelor ipotecare noi, atât cele fixe, cât și cele variabile, în a doua parte a anului 2025.

Creșterea dobânzilor estimată pentru a doua jumătate a anului curent se va traduce printr-o rată lunară mai mare cu circa 90 de lei pentru un credit ipotecar nou, în valoare de 70.000 de euro și contractat pe o perioadă de 25 de ani (avans 15%).

Recent, Banca Națională a României (BNR) a decis să păstreze dobânda de bază la un nivel constant de 6,50%. De asemenea, Consiliul de Administrație al BNR a votat prelungirea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an, precum și menținerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an.

