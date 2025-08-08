Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „8 august, ziua internațională a pisicii. Date științifice incredibile publicate astăzi, despre rolul pisicilor în afaceri”

Gata, s-a demonstrat științific! Pisicile sunt vitale pentru succesul din afaceri din multe sectoare economice. Revistele de specialitate probează că oamenii de afaceri care au ales pisica pe post de animal de companie sunt cu până la 20% mai eficienți decât ceilalți.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Astfel, speranța de viață a tuturor oamenilor de afaceri care au pisici este cu cel puțin 5 ani mai mare datorită efectului terapeutic al „torsului” și al „frământatului de biscuiți”, activități proprii felinelor domestice, nemaiîntâlnite la alte animale de companie.

De asemenea, s-a demonstrat că de la aspiratul de (foarte mult) păr de pisică numărul limfocitelor T-helper, al eozinofilelor și al macrofagelor este mai mare la executivii cu pisici, asta contribuind la creșterea imunității generale, foarte necesară la managerii din industria farmaceutică.

Oamenii de afaceri care au în telefon cel puțin 100 de poze cu pisica lor iau decizii cu 4,5% mai repede uitându-se în timpul întâlnirilor de afaceri la aceste poze. Sunt astfel excelenți pentru poziții în departamentele de fuziuni și achiziții.

Oamenii de afaceri cu pisici acasă au o igienă personală ireproșabilă, fac duș de 2-3 ori pe zi și se îmbracă atent și elegant. Sunt de aceea potriviți pentru cariere în comunicare și relații publice.

Oamenii de afaceri care au pisici acasă sunt capabili să dezvolte culturi organizaționale uimitoare, pentru că au cu peste 60% mai multa răbdare și determinare în tot ceea ce fac. Se știe că o pisică poate memora și executa până la 200 de comenzi, dar nu vrea. Așadar, dacă ai încercat și reușit să faci o pisică să se așeze unde vrei tu înseamnă că ești capabil sa conduci orice organizație – acești oameni de afaceri sunt cei mai potriviți pentru conducerea departamentelor de resurse umane.

Oamenii de afaceri care au ales pisica drept animal de companie sunt cu circa 95% mai curioși decât ceilalți, lucru care îi face ași, de exemplu, în departamentele de cercetare-dezvoltare.

Evident ca sunt și o serie de posibile dezavantaje în evoluția profesională a oamenilor de afaceri care au acasă pisici.

Sunt cu aproximativ 38% mai încăpățânați și egoiști, însă asta îi face foarte eficienți în pozițiile de conducere din bănci.

Pentru că își divinizează patrupedul dezvolta o tendința cu 32% mai mare să își complimenteze șeful fără motiv – dar, la urma urmei, asta poate aduce avantaje multiple în toate sectoarele economice.

Și nu în ultimul rând, dorm în general cu până la 17,5% mai mult, însă se scoală odihniți și gata să ia decizii foarte bune – avantaj pentru oamenii de afaceri din industria bunurilor de larg consum.

Așadar, pisica este animăluțul de companie de elecție pentru toți oamenii de afaceri care au aspirații mari în carieră pentru că îi poate face, așa cum arata studiile de specialitate, cu 20% mai eficienți. Și cu până la 100% mai fericiți și relaxați când ajung acasă târziu, după o zi istovitoare.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: