Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Nu vreau să fiu solidar cu companiile care, într-un fel sau altul, nu plătesc taxe, impozite și contribuții”

Sportul preferat din economie este fentarea plății de taxe, impozite și contribuții.

Plătesc cu precizie în fiecare lună, trimestru și an toate taxele, impozitele și contribuțiile datorate, cred că DGAMC își pune ceasul după mine. Mai mult, cerință a sectorului economic în care activez, plătesc și o taxă pe cifra de afaceri de 15%.

Am făcut tot ce mi-a cerut legea, am trecut prin split TVA, am implementat SAF-T, e-factura, e-TVA și, mai noi, GloBE.

Am mers întotdeauna pe principii simple, să fiu corect, să fiu responsabil, să plătesc statului român taxele, impozitele și contribuțiile datorate, până la ultimul leuț. Atunci când o companie plătește taxele, impozitele și contribuțiile datorate, până la ultimul leuț, înseamnă că este solidară cu România.

Dar ce ne spun autoritățile?

Că exista companii sau sectoare întregi care și-au crescut prețurile cu 100-200%, împingând România într-o spirală inflaționistă imposibil de stăpânit, dar care raportează pierderi și se plâng că le merge rău și că nu vor să mai plătească taxe, impozite și contribuții.

Că există companii sau sectoare întregi care au primit facilitați speciale, pretextând că vor lansa economia României. De fapt creșterea economiei este Zero!, iar companiile care au primit facilitățile raportează pierderi și se plâng că le merge rău și că nu vor să mai plătească taxe, impozite și contribuții.

Că există companii sau chiar sectoare întregi care fac evaziune fiscală și muncă la negru și fentează sau chiar nu plătesc de loc taxe, impozite și contribuții. Se plâng și ele că le merge rău și că nu vor să mai plătească taxe, impozite și contribuții.

Că există companii sau sectoare întregi de stat care sunt pe pierdere de ani de zile și care, evident, sunt amânate sau scutite de la plata taxelor, impozitelor și contribuțiilor. Acestea se plâng cel mai tare că le merge rău și că nu vor să mai plătească taxe, impozite și contribuții.

Sportul preferat din economie este fentarea plății de taxe, impozite și contribuții. Fentarea este rezultatul, în multe cazuri, a complicității cu responsabilii politici care au pus o vorbă bună aici sau acolo pentru ca unele companii sau sectoare întregi să fie scutite, să fie amnistiate, să fie amânate, sau să nu plătească de loc taxe, impozite și contribuții. Ne aflăm în situația uimitoare în care, dacă raportezi profit si plătești impozit pe profit în țară, ești văzut drept băiatul rău. Dacă juri că nu faci profit și nu plătești impozit pe profit în țară, ești băiatul bun care trebuie ajutat.

Plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile pe care mi-a cerut România să i le plătesc. Dau toți banii care trebuie către seniori, școli, spitale și străzi deși, după toate aparențele, banii nu ajung acolo.

Taxa de solidaritate înseamnă să plătești bani în locul companiilor care au fentat, într-un fel sau altul, plata taxelor, impozitelor și contribuțiilor. Nu vreau sa fiu solidar cu astfel de companii.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

