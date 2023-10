EXCLUSIV. Adio, zboruri anulate sau întârziate. Șeful Wizz Air promite că în 2024 pasagerii nu vor mai avea vacanțe ruinate sau planuri date peste cap!

În septembrie, Wizz Air a reușit performanța să nu anuleze niciun zbor din România, a declarat József Váradi, CEO-ul companiei aeriene, aflat în vizită la Cluj. Vara aceasta, Wizz Air s-a confruntat cu întârzieri și anulări de zboruri fără precedent.

Bagaje încărcate în avioane Wizz Air pe Aeroportul Cluj. Foto: Facebook Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Wizz Air investește pentru a nu mai avea zboruri anulate

Compania low-cost Wizz Air a investit 300 de milioane de euro pentru a nu mai avea zboruri anulate, a declarat Váradi pentru monitorulcj.ro.

Rata de finalizare a zborurilor Wizz Air din România pe perioada verii. Foto: monitorulcj.ro

„Am învățat pe propria piele că în această vară nu am fost complet pregătiți pentru problemele cu care ne-am confruntat, încă mai avem probleme externe, în lanțul de aprovizionare și, de asemenea, la nivel intern. Pur și simplu nu am fost pregătiți pentru aceste disfuncționalități, iar în iulie am avut o serie de probleme. Am adăugat aeronave şi echipaj de rezervă, suport logistic, am investit foarte mult în infrastructură, astfel încât dacă există probleme, oamenii să rezolve aceste probleme mult mai repede decât înainte. Şi dacă te uiţi la performanţa noastră în august şi septembrie, nu am mai anulat zboruri. Iar în septembrie nu am anulat niciun zbor în România. Şi pe asta ne concentrăm acum, să fim siguri că investim în operaţiuni ca să nu mai anulăm zboruri. Şi dacă ar fi să anulăm, oamenii au drepturile lor în acest sens”, a mai precizat CEO-ul Wizz Air.

În martie 2024, compania va avea 220 de aeronave în flotă, de la 186 în prezent.

„Toate aceste investiţii pe care le-am făcut sunt investiţii structurale. Avem aşadar o flotă de rezervă mai mare, echipaj de rezervă mai numeros, avem o aprovizionare logistică mai bună şi alte îmbunătăţiri ale infrastructurii. Este vorba de o reparare pe termen lung. Vorbim aici de o investiţie de 300 de milioane euro, la nivel global. Este o sumă extraordinar de mare şi vom continua să investim”, a adăugat József Váradi.

Mai multe avioane de rezervă

Acesta spune că motivul principal care a cauzat aceste anulări a fost că echipajul era în afara serviciului.

„Este o industrie reglementată, este stabilit cât trebuie să lucreze şi să se odihnească echipajul. Acest timp stabilit este o obligaţie legală ce trebuie respectată. În plus – şi de aici vine investiţia – acum avem un echipaj de rezervă mai mare, mai multe avioane de rezervă, astfel că dacă trebuie să menţinem la sol acel echipaj şi avion, avem cu ce să le înlocuim ca să poată zbura. Anterior poate nu aveam această capacitate la dispoziţie şi de aceea în final am ajuns să anulăm zboruri. Astfel, de fapt, investiţia a fost direcţionată spre a nu mai anula zboruri, aşa ne-am ocupat de asta”, a adăugat el.

Despăgubiri record

Compania aeriană low-cost Wizz Air le-a plătit pasagerilor compensaţii de 100 de milioane de euro pentru zborurile anulate vara aceasta, din care 20% către pasagerii români.

CEO-ul Wizz Air a vorbit şi despre întâlnirea recentă cu conducerea Ministerului Economiei, respectiv a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

„Ținem legătura cu autoritățile din București, le respectăm și recunoaștem când greșim din vina noastră. Încercăm să ne corectăm. Am făcut investiții semnificative, am remediat acele probleme și nu mai avem anulări. Problemele din iunie și iulie au dispărut. Și avem întâlniri cu autoritățile, le explicăm situația, le explicăm acțiunile pe care le întreprindem și rezultatele acelor acțiuni după cum se vede în cifre”, a mai spus șeful Wizz Air.

Ce se va întâmpla în vara 2024?

József Váradi spune că este optimist pentru vara lui 2024 și speră că nu vor mai fi întârzieri și anulări de zboruri.

„În 2024, în ceea ce ne privește, vedem cerere, credem că oamenii vor să călătorească mai mult decât înainte, Europa și economia merg bine, nu se vede nicio recesiune, cred că performanța economică a regiunii rămâne foarte puternică, oamenii vor cheltui pentru călătoriile cu avionul, sunt foarte optimist și, bineînțeles, ne așteptăm la o creștere semnificativă în vara anului 2024. Avem în prezent 186 de aeronave, până în vara viitoare vom avea în jur de 220. România va fi beneficiarul acestei creșteri. Sper să nu vedem amânări și anulări în 2024, aceste investiții sunt structurale, nu sunt un eveniment unic, în esență vom avea mai multe rezerve. Asta e afacerea și vom continua să lansăm noi rute în toamnă/iarnă, să vă așteptați de la noi să lansăm rute noi”, a conchis acesta.

Wizz Air este compania aeriană cu cea mai mare cotă de piaţă din România, 54%.

