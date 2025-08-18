Accident rutier grav pe Calea Turzii: victime cu multiple traumatisme, transportate la spital

Trei persoane, o femeie și doi tineri de 20 de ani, au fost transportați la spital cu multiple traumatisme în urma unui accident rutier produs pe Calea Turzii.

Accident rutier grav produs, luni dimineața, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Pompierii au intervenit cu un modul de descarcerare pentru a extrage victimele din mașina avariată.

La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Forțele de intervenție au găsit două autovehicule avariate, iar într-unul dintre acestea se aflau două persoane ce prezentau multiple traumatisme.

„Echipajele operative au utilizat echipamentele din dotare pentru a extrage personanele din cabina autoutilitarei, astfel încât să nu le agraveze leziunile suferite. Acestea, respectiv doi bărbați în vârstă de aproximativ 20 de ani, au fost preluate de către echipajele SMURD și transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale”, informează ISU Cluj.

Conform primelor evaluări aceștia erau conștienți și cooperanți.

Totodată, o femeie, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost consultată la locul accidentului de către echipajul Ambulanței, iar ulterior a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Conform primei evaluări acesta era conștientă și cooperantă.

