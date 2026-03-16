Spectacolul „Marile A”, un cabaret despre dependențe și burnout, pe scena Teatrului Muzical

Foto: Facebook, Stația Teatru / Muzical

Stația Teatru/Muzical continuă programul lunii martie cu două spectacole din repertoriul său: Marile A și Marele B.

Acestea tratează, cu umor și muzică originală, subiecte foarte actuale: dependențele și burnout-ul.

Pe 17 martie, publicul este invitat la Marile A, un cabaret intens despre adicții și nevoia de a fi salvați.

Spectacolul combină muzică live, coregrafie și un umor direct într-o poveste care arată bine pe scenă, dar vorbește despre subiecte incomode: relația noastră cu dependențele, speranțele și mecanismele prin care încercăm să rămânem pe linia de plutire.

Marile A și Marele B sunt create în stilul caracteristic Stației: teatru muzical contemporan, cu muzică originală, energie live și o relație directă cu publicul, într-un spațiu intim unde fiecare reacție din sală face parte din spectacol

„Uneori viața devine prea serioasă. Liste, deadline-uri, griji, lucruri pe care trebuie să le facem. Din fericire, există și altceva. Există serile în care luminile se sting, începe muzica și pentru puțin timp viața se simte altfel. La Stația râdem de burnout, ne încurcăm în adicții, cântăm despre viață și, din când în când, ne lăsăm purtați de val” se arată într-o postare pe pagina de Facebook.

Stația Teatrului Muzical vine cu o abordare în care strălucirea și neliniștea stau la aceeași masă. Râzi. Te lași dus. Apoi îți dai seama că spectacolul vorbește despre lucruri pe care le-ai ținut bine ascunse.

Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

E intens. E amuzant. E prea aproape de adevăr. Marile A - un cabaret despre adicții aduce pe scenă adicțiile moderne și o întrebare care ne urmărește adeseori: Dacă nu vine nimeni să ne salveze, ce facem?

Spectacol recomandat 16+.

MC Pasiune, cunoscut fanilor din Marele B – cabaretul despre burnout, are acum probleme mari cu consumul de substanțe. Mai ales cu ceva foarte nasol numit SPER – sperăm că nici n-ați auzit de el. Așa că are nevoie (din familie, din bloc, din partea statului, din mare) de un Salvator sau o Salvatoare. Cine credeți că va fi, oare?

Text: Maria Manolescu

Regie: Dragoș Mușoiu

Muzică: Renata Burcă

Coregrafie: Bezsán Noémi

Scenografie: Denisa Berceanu

Cu: Adonis Tanța, Cristina Tureanu, Paula Maria Seichei, Rácz Endre și Renata Burcă

Biletele pentru Marile A sunt disponibile pe Eventbook.

