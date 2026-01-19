Strada Ghioceilor din Dezmir va fi cuprinsă în cadrul unui proiect de modernizare!

Primăria din Apahida se pregătește pentru modernizarea străzii Ghioceilor din Dezmir.

Strada Ghioceilor va beneficia de o investiție importantă în 2026, fiind inclusă într-un proiect pentru modernizarea infrastructurii rutiere și siguranța traficului.

Proiectul include amenajarea a două benzi de circulație, precum și o bandă dedicată transportului public, care va contribui la creșterea eficienței și siguranței transportului în comun.

De asemenea, va fi realizată o rețea nouă de canalizare pluvială pentru a asigura o gestionare eficientă a apelor pluviale și să prevină acumulările de apă.

Trotuarele vor fi modernizate pe ambele sensuri, oferind condiții mai bune și mai sigure pentru pietoni. Investiția va aduce un plus de confort și mobilitate pentru toți locuitorii din zonă, după cum a anunțat Primăria într-o postare pe Facebook.

