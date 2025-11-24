Strada Nucilor din Dezmir va fi modernizată și asfaltată în cadrul celui mai mare proiect din istoria Apahidei

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, printre care și strada Nucilor din localitate.

Va fi modernizată și asfaltată strada Nucilor din satul Dezmir, comuna Apahida | Foto: Facebook, Primăria Comunei Apahida

„Strada Nucilor intră în procesul de modernizare printr-un proiect finanțat din fonduri europene, menit să transforme mobilitatea urbană și să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor”, a transmis Primăria comunei Apahida, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Noua față a străzii Nucilor din Apahida

Ce este propus:

Reconfigurarea carosabilului cu 2 benzi de circulație - pentru fluidizarea traficului

Integrarea transportului public - cu stații accesibile și trasee optimizate

Amenajarea de trotuare pe ambele laturi - pentru siguranța pietonilor

Canalizare pluvială - pentru gestionarea eficientă a apelor meteorice cu guri de scurgere și racorduri la colectorul pluvial existent

„Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei, oferind infrastructură de calitate, adaptată nevoilor actuale și viitoare ale comunității”, a mai transmis Primăria Apahida.

În Dezmir, în cadrul aceluiași proiect vor fi modernizate următoarele străzi:

str. Fântânele - 527 m

str. Viilor - 1 - 292 m

str. Viilor - 2 - 107 m

str. Nucilor - 205 m

str. Ghioceilor - 1.009 m

str. Pădurii - 156 m

str. Teilor - 286 m

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

Investiții de peste 88 milioane de lei în Apahida

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

