17 luni PIERDUTE pe A3 Biharia-Chiribiș. „Cerem REZILIEREA de urgență a contractului!”

Specialiștii de la Asociația Pro Infrastructură și-au reluat solicitarea către CNAIR de a rezilia contractul cu grupul Selina-Trameco pentru lucrări pe tronsonul Biharia-Chiribiș al Autostrăzii Transilvania.

Asociația Pro Infrastructură și-a reiterat recent cererea către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de reziliere a contractului cu constructorul de pe tronsonul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 Transilvania, Lotul, în lungime de 28 de kilometri, contractat de grupul Selina-Trameco, „bate pasul pe loc” de mai bine de un an și jumătate, arată reprezentanții Asociației.



„17 luni pierdute pe A3 Biharia-Chiribiș, mai pierdem? Poza de mai jos NU este trucată. Așa arată capătul de vest al tronsonului care de aproape un an și jumătate este bătaia de joc a unui constructor, grupul Selina-Trameco, prin complicitatea oficialilor CNAIR. În 22.06.2021 ceream tranșarea de urgență a situației contractuale și vă arătam pretențiile absurde ale antreprenorului, dar ne-am lămurit că nu este altă soluție decât rezilierea pe care am solicitat-o în 15.10.2021 și în 10.02.2022.

Ultima scuză penibilă a departamentului juridic CNAIR? «Așteptăm 11 mai ca să expire scrisoarea de garanție de bună execuție făcută de Trameco la City Insurance». De parcă ar mai avea nevoie de motive suplimentare să rezilieze când constructorul a depășit grav nu doar termenele și condițiile contractuale, ci forțează limitele legii achizițiilor publice și pe cele ale bunului simț”, arată Asociația Pro Infrastructură.

„Pentru toate plătim noi, cetățenii”

Aceștia mai arată că refuzul CNAIR de a debloca situația este inexplicabil.

„Oficialii CNAIR au toate prerogativele tehnice și juridice să rupă contractul dar refuză inexplicabil, inventând motive în plus pentru acoperirea cu hârtii și evitarea asumării răspunderii, chiar dacă în trecut au făcut fix invers: au aruncat la gunoi contracte perfect valabile.

Dublă măsură? Grupuri de interese? Incompetență, fugă de responsabilitate și mult tupeu? Bineînțeles! Pentru toate plătim noi, cetățenii fără girofar, cu banii din taxe, timpul și nervii de la volan și, cel mai grav, chiar cu viața. Cerem, încă o dată, rezilierea de urgență a contractului pe Autostrada Transilvania Chiribiș-Biharia și acordarea de certificat negativ antreprenorului!”, au mai transmis reprezentanții Asociației.

Contractul cu Bechtel, reziliat în 2013

Contractul cu compania americană Bechtel pentru Autostrada Transilvania a fost reziliat în 2013, fără ca firma americană să termine şi singurul tronson la care mai lucra, Suplacu de Barcău-Borş, realizat deja în proporţie de 50%. România a plătit companiei americane Bechtel, din 2004 până în 2013, mai mult de 1,3 miliarde de dolari, pentru finalizarea unui singur tronson din Autostrada Transilvania, cel dintre Câmpia Turzii şi Gilău, în lungime de doar 52 km.

Singurul tronson pe care compania americană a mai lucrat, cel între Suplacu de Barcău şi Borş, la graniţa cu Ungaria, realizat în proporţie de doar 50%, a fost predat ca atare Guvernului României. Lucrările la această porţiune au fost oprite încă din 2012.

Ce opțiuni sunt luate în calcul?

Deputatul clujean Radu Moisin a publicat pe rețelele de socializare o informare legată de stadiul lucrărilor pe Autostrada Transilvania, în care a făcut precizări legate de acest lot.

„Am dorit să aflu de la Ministerul Transporturilor informații cu privire la soluțiile legale și contractuale pentru deblocarea problemelor apărute în proiectarea și executarea subsecțiunii 3C2, Chiribiș -Biharia care face parte din A3, unde există un blocaj juridic. Pentru continuarea și deblocarea obiectivului de investiții în zona 3C2, Chiribiș-Biharia sunt luate în calcul 3 variante:

CNAIR SA agreează în totalitate varianta care prevede ca actualul contract să continue, iar Antreprenorul să își îndeplinească obligațiile contractuale, să finalizeze proiectarea și execuția acestui lot de autostradă;

A doua opțiune cuprinde rezilierea contractului, însă această opțiune se va lua în calcul doar dacă Antreprenorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile în termenele contractuale;

Ultima variantă se referă la încetarea amiabilă a contractului, însă este esențial ca Antreprenorul să prezinte clar motivele care fac imposibilă finalizarea contractului”, a transmis acesta.

