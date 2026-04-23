Un nou spațiu cultural la Cluj! Au fost încheiate lucrările la Pavilionul B al fostei Garnizoane, investiție de 8 milioane de euro.

Clujul dispune de un nou centru cultural în urma finalizării lucrărilor la Pavilionul B al fostei Garnizoane de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.

„Așa cum am precizat de fiecare dată, fără carte, educație și cultură nu avem democrație, pace și prosperitate. Cultura unește și este cheia unui «oraș deschis», vibrant, prosper si democratic”, a declarat primarul Clujului, Emil Boc.

Transformarea Pavilionului B al fostei Garnizoane marchează finalizarea unei investiții de aproape 8 milioane de euro, prin care Clujul beneficiază un spațiu valoros, adaptat nevoilor culturale și comunitare de astăzi.

„Spațiul cu destinație culturală și expozițională de la Garnizoană este finalizat. A fost comunicată decizia de încheiere a lucrărilor și intrăm în perioada de recepție”, a anunțat edilul Clujului Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

„Cel mai probabil în lunile iulie – august vom inaugura propriu-zis centrul”, a adăugat Emil Boc.

La parter se va regăsi un spațiu dedicat expozițiilor de nivel național și internațional.

Iar restul spațiilor vor fi utilizate în consonanță cu nevoile ecosistemului cultural clujean în parteneriat cu universitățile de profil, cu Centrul Cultural Clujean (CCC) împreună cu ceilalți actori culturali clujeni.

Investiție de restaurare și valiroficare a fostei garnizoane militare

Intervenția a urmărit atât consolidarea și restaurarea clădirii, cât și amenajarea unor spații interioare moderne, realizate la standarde ridicate de calitate, cu respectarea statutului de monument istoric.

Rezultatul este un spațiu cultural de cea mai înaltă calitate, pregătit să găzduiască expoziții, evenimente, ateliere și inițiative ale comunității.

Prin acest proiect, Clujul continuă să își consolideze poziția și rolul cultural activ, deschis și conectat la publicul său.

