Dublu sens de circulație pe strada Dragalina, pe durata lucrărilor la podul Garibaldi. Emil Boc: „Sunt măsuri temporare care vor contribui la fluidizarea traficului”.

De joi, 18 iunie, pe strada Dragalina va fi instituit dublu sens de circulație, o măsură temporară necesară pentru fluidizarea traficului din zonă în contextul lucrărilor la podul Garibaldi.

Dublu sens de circulație pe strada Dragalina, pe durata lucrărilor la podul Garibaldi. Emil Boc: „Sunt măsuri temporare care vor contribui la fluidizarea traficului”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Clujului Emil Boc a anunțat că, în contextul lucrărilor la podul provizoriu pentru podul Garibaldi, pe strada Dragalina circulația rutieră va fi deschisă pe dublu sens.

Lucrările la podul provizoriu pentru podul Garibaldi au debutat la începutul lunii iunie.

Dublu sens de circulație pe strada Dragalina, pe durata lucrărilor la podul Garibaldi. Emil Boc: „Sunt măsuri temporare care vor contribui la fluidizarea traficului”.

„Joi, 18 iunie, deschidem circulația pe dublu sens pe strada Dragalina, pentru a reduce impactul lucrărilor la podul provizoriu din zona străzii George Coșbuc”, a anunțat, miercuri, primarul Emil Boc.

De joi, 18 iunie, circulația rutieră pe strada G-ral Dragalina va fi deschisă pe sens dublu|Foto: Emil Boc - Facebook

Podul provizoriu este realizat în prelungirea străzii George Coșbuc în vederea demolării podului Garibaldi și a reconstrucției unui nou pod.

După cum arată edilul Clujului, măsura este una temporară și vizează reducerea disconfortului din trafic pe durata lucrărilor la podul din zona Grigorescu:

„Avem nevoie de a face dublu sens pe strada Dragalina pentru a ușura traficul dinspre cartierul Grigorescu și de a elimina din disconfortul uriaș de șantierul aflat în derulare”, a explicat primarul Emil Boc.

Termenul pentru realizarea lucrărilor la podul provizoriu este 27 septembrie 2026. După aceasta dată va începe dărâmarea podului Garibaldi și reconstrucția unui nou pod.

„Știu că lucrările produc un anumit disconfort pentru locuitorii din zonă, dar este o soluție temporară. După ce se reconstruiește podul Garibaldi, revenim la sens unic pe strada Dragalina”, a mai spus Emil Boc.

Astfel, după realizarea podului provizoriu și reconstrucția podului Garibaldi – cu un termen fixat pentru finalul lunii martie 2027 – se va reveni la sens unic de circulație pe strada Dragalina.

„Acum însă, pentru a putea ajuta la fluidizarea traficului și diminuarea disconfortului, trebuie să redeschidem acest tronson cu sens dublu pe perioada lucrărilor la podul provizoriu și la podul Garibaldi.

După ce podul Garibaldi va fi finalizat, vom reveni din nou la sensul unic pe strada Dragalina.

Voi fi cu ochii pe constructor să-și respecte termeenele: 27 septembrie pentru podul provizoriu și 27 martie 2027 pentru reconstrucția în întregime a noului pod Garibaldi”, a explicat primarul Clujului, care a arătat că noul pod Garibaldi va asigura o conexiune eficientă timp de zeci de ani:

Noul pod Garibaldi va asigura o conexiune modernă peste Someș|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

„Timp de 70 de ani de acum înainte, podul nu ne va mai pune probleme”, a spus Emil Boc.

Noul pod va reprezenta o conexiune modernă peste Someș, cu patru benzi de circulație, spații pentru pietoni, piste pentru biciclete și infrastructură adaptată unui oraș în dezvoltare.

Primăria Cluj-Napoca a semnat contractul pentru realizarea podului Garibaldi în mai 2026, fiind vorba de o investiție de 8 milioane de euro.

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