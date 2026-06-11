Au început lucrările la podul provizoriu pentru Podul Garibaldi. Viceprimar Dan Tarcea: „Grigorescu nu rămâne fără legătură cu orașul pe durata lucrărilor”.

Reconstrucția Podului Garibaldi: au început lucrările la podul provizoriu.

Au început lucrările la podul provizoriu pentru Podul Garibaldi din Cluj-Napoca | Foto: Captură de ecran Facebook, Dan Tarcea

Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, a anunțat că au început lucrările pentru realizarea podului provizoriu, o etapă necesară înainte de reconstrucția Podului Garibaldi.

„Podul Garibaldi trebuie reconstruit, iar Grigorescu nu rămâne fără legătură cu restul orașului pe durata lucrărilor. De aceea am luat o decizie clară. Construim mai întâi podul provizoriu înainte de a demola podul actual”, a anunțat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, joi, 11 iunie 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit viceprimarului, rolul acestui pod provizoriu este să mențină legătura dintre Grigorescu și restul orașului pe durata lucrărilor și să reducă, pe cât posibil, impactul asupra celor care circulă zilnic în zonă.

Podul Garibaldi este o lucrare de infrastructură veche de peste 60 de ani, care a servit bine Clujul.

Două poduri?

„Între timp, orașul a crescut, traficul s-a schimbat, iar nevoile de mobilitate sunt altele. Noul pod va fi o legătură modernă peste Someș, cu patru benzi de circulație, spații pentru pietoni, piste pentru biciclete și infrastructură adaptată orașului de astăzi. După finalizarea noului pod, vom analiza împreună cu specialiștii dacă această soluție provizorie poate fi păstrată, adaptată sau integrată în continuare în rețeaua de mobilitate a orașului”, a conchis Dan Tarcea.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat restricții de circulație ca urmare a începerii lucrărilor de execuție la podul provizoriu în dreptul străzii George Coșbuc, care va lega strada Splaiul Independenței de Bulevardul 1 Decembrie 1918

Contractul pentru modernizarea podului Garibaldi a fost semnat, vineri, 15 mai 2026, la Primăria Cluj-Napoca.

Graficul de realizare este unul ambițios:

25 mai – ordinul de începere a lucrărilor

prezentarea graficului detaliat: aprobarea planului de management al traficului

25 septembrie – podul provizoriu trebuie să fie realizat

în termen de 6 luni trebuie realizat noul pod – 25 martie 2027.

Astfel, pe noul pod provizoriu se va circula începând cu data de 25 septembrie. După această dată, actualul pod va fi demolat și vor urma lucrările la noul obiectiv.

Licitația pentru realizarea proiectului a fost lansată în vara anului trecut, iar șase firme au depus oferte: licitația a fost câștigată de Geiger Transilvania (din județul Mureș), însă oferta a fost contestată de ARL Cluj. În aprilie 2026, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă.

Astfel, după semnarea contractului, implementarea proiectului de modernizare a podului Garibaldi a intrat în linie dreaptă.

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