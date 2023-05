Strada Constantin Brâncuși intră în modernizare... o dată cu centura metropolitană! Emil Boc: „Va fi lărgită la alte dimensiuni”

Strada Constantin Brâncuși din Cluj-Napoca, zonă care a devenit extrem de aglomerată, atât din punct de vedere al construcțiilor, cât și al traficul, va intra într-un program masiv de modernizare.

foto Google Maps

Primarul Emil Boc anunță că strada Constantin Brâncuși din cartierul Gheorgheni va intra într-un proces masiv de modernizare o dată cu centura metropolitană.

„Strada Constantin Brâncuși vine într-un program masiv de modernizare o dată cu centura metropolitană. Strada Brâncuși se modernizează, se lărgește ea va fi lărgită la alte dimensiuni decât acum. Evident, dacă sunt gropi, doamne ferește, ele trebuie imediat asfaltate și trebuie făcute lucrări de întreținere. Dar ea va face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare și extindere o dată cu centura metropolitană. Primul tronson de la centura metropolitană este în evaluare, până în 12 mai pe celelalte două tronsoane se depun oferte, adică suntem cu glonțul pe tun, nu e bine să vorbim de gloanțe că ne gândim la alte lucruri. Aceste proiecte mari ale Clujului toate sunt plecate, metroul, conectarea Clujului la autostradă e la licitație, pasajul de la Tăietura Turcului - proiectarea se apropie de final-, trenul metropolitan s-a deblocat problema firului de la gară la Podul IRA, știm ce avem de făcut”, a spus Boc, joi, la un post de radio.

Reamintim că de mai bine de doi ani și jumătate, autorizațiile de construire pe strada Constantin Brâncuși din Gheorgheni au fost suspendate de Primăria Cluj-Napoca. Invitat la o emisiune radio și întrebat când se va da drumul construcțiilor în zonă, primarul Emil Boc a spus că „așa nu se mai poate continua”.

Potrivit edilului, în zonă nu se va mai construi până nu se va realiza centura metropolitană.

Cum va schimba centura metropolitană traficul?

Centura metropolitană va aduce șase benzi pe DN 1 între Florești și Cluj-Napoca, o bandă dedicată pentru SMURD și pompieri și patru benzi de circulație pe Bulevardul Muncii.

Centura Metropolitană, proiect cu indicativ „Drum TransRegio Feleac T 35″, va avea în total 42 de kilometri și o durată de realizare de 4 ani (fiecare etapă).

Pentru prima etapă de realizare a Centurii Metropolitane este prevăzută o lungime de 23,67 km. și aproape 20 de kilometri de drumuri de legătură, iar pentru etapa II 18,6 kilometri și aproape 14 kilometri drum de legătură.

Pentru tronsonul 1 al centurii, 29 iunie este data finală pentru desemnarea câștigătorului. În cadrul acestei licitații, șase oferte au fost depuse de firme din Cluj și din Austria.

Pe tronsoanele 2 și 3 sunt 29 de firme înscrise. Mai este doar o zi până la depunerea ofertelor în cadrul licitațiilor de proiectare și execuție a tronsoanelor 2 și 3 ale centurii metropolitane a Clujului. Ulterior, ofertele vor intra în evaluare, urmând ca oferta câștigătoare să fie aleasă în termen de maxim trei luni.

„Centura metropolitană este un proiect cu implicații majore pentru dezvoltarea economică a Clujului, pentru decongestionarea traficului și pentru a putea să oferim clujenilor posibilitatea unui transport alternativ în raport cu problemele actuale pe care le avem. Cele trei tronsoane ale centurii metropolitane, de un miliard de euro, din Florești și Baciu până la Vâlcele-Apahida, acestea au următorul stadiu de dezvoltare: pentru primul tronson, Florești-intrarea în Cluj-Napoca, avem șase oferte depuse și termenul de anunțare a rezultatului licitației este 29 iunie, cu posibilitatea legală de a prelungi în 30 de zile termenul, dacă apar complicații.

Pentru celelalte două tronsoane, 2 și 3, termenul de depunere a ofertelor este ziua de 12 mai. Pot să vă menționez faptul că pentru tronsonul 2 avem 17 înscriși pentru licitație, vom vedea câți vor depune ofertele, iar pentru tronsonul 3, sunt 12 înscriși. După aceea, 60 de zile durează evaluare ofertelor, plus o prelungire de maxim 30 de zile. Este un proiect la care ținem foarte mult și, cu toate că a fost scos din PNRR, am reușit să recuperăm foarte mult din întârzieri, am recuperat”, a declarat primarul Emil Boc, într-o conferință de presă.

