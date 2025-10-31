Relocarea familiilor din Pata Rât în locuințe sociale, văzută cu ochi buni de Comisia Europeană. 500 de oameni s-au mutat în locuințe sociale.

Eforturile de relocare a sute de oameni din Pata Rât au fost recunoscute recunoscute și de Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), în cel mai recent raport de monitorizare al său, dat publicității azi.

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței apreciază eforturile care au dus la relocarea a peste 500 de oameni din Pata Rât în locuințe sociale | Foto: Facebook, Zona Metropolitană Cluj

115 familii cu peste 500 de membri din zona Pata Rât au fost relocați în apartamente sociale prin intermediul programului Cluj4Home. Asociația de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI ZMC) a dat startul înscrierilor pentru benficiarii proiectului.

Până în prezent, 115 familii și peste 500 de persoane din Pata Rât au beneficiat de relocare, în locuințe achiziționate de pe piața liberă, printr-un mix de finanțare din fonduri europene, granturi norvegiene și contribuții locale.

Acum eforturile derulate de ZMC, Primăria Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca de a desegrega comunitatea de la Pata-Rât au fost recunoscute și de Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), în cel mai recent raport de monitorizare al său.

Relocarea familiilor greu încercate din Pata Rât, văzută cu ochi buni de Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței

„Cercetările arată, de asemenea, că multe așezări informale sunt situate în apropierea unor zone extrem de poluate, cum ar fi gropile de gunoi, stațiile de epurare a deșeurilor și fabricile de produse chimice. În timpul vizitei sale în România, delegația ECRI a vizitat două dintre cele patru comunități de romi din așezarea informală Pata Rât, și anume comunitățile din Coastei și de pe Rampă. Delegația a observat personal că familiile de romi locuiau acolo în condiții îngrozitoare și în imediata apropiere a gropii de gunoi. Astfel de condiții au grave asupra sănătății, bunăstării și incluziunii sociale a locuitorilor. Totodată, delegația a aflat despre activitățile desfășurate în cadrul proiectelor «Pata-Cluj» și «Pata 2.0», care au dus, printre altele, la relocarea a aproximativ 300 de persoane din Pata Rât în Cluj-Napoca și în împrejurimi, în zone locuite de populația majoritară. De asemenea, a putut vedea impactul lor pozitiv in situ, vizitând unul dintre proiectele de relocare din Apahida. ECRI invită autoritățile să își intensifice eforturile pentru a sprijini procesul de desegregare din Pata Rât”, se arată în raportul citat.

„De la vizita delegației ECRI până în momentul de față, numărul persoanelor relocate a crescut la peste 500”, a transmis ZMC, într-o postare pe Facebook.

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), înființată de Consiliul Europei, este un organism independent de monitorizare a drepturilor omului, specializat în chestiuni privind combaterea rasismului, discriminării (din motive de „rasă”, origine etnică/națională, culoare, cetățenie, religie, limbă, orientare sexuală și identitate de gen), a xenofobiei, antisemitismului și intoleranței. Este formată din membri independenți și imparțiali, desemnați pe criteriul de autoritate morală și pe baza competenței recunoscute în gestionarea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței.

Și mai mulți oameni din Pata Rât se vor muta în locuințe sociale

Numărul va continua să crească, deaoarece Asociația de dezvoltare intercomunitară ADI ZMC a achiziționa cel puțin zece locuințe de pe piață, în care vor fi mutați rezidenți din zona marginalizată Pata-Rât.

Asociația de dezvoltare intercomunitară ADI ZMC a anunțat deschiderea perioadei de depunere a dosarelor pentru proiectul Cluj4Home

„Comunitatea de la Pata-Rât a fost anunțată săptămâna trecută despre noul proiect, echipa ZMC vizitând în acest sens fiecare gospodărie și înmânând pliante de informare cu privire la actele necesare.

Noul proiect a suscitat un interes major: în prima zi de depunere a dosarelor, linia telefonică de asistență a fost apelată de peste 100 de ori.

Pas important pentru incluziune: localnicii din zona Pata Rât vor beneficia de locuințe sociale|Foto: Zona Metropolitană Cluj - Facebook

De asemenea, unele familii au venit la sediul ZMC pentru informații suplimentare”, informează ZMC prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

