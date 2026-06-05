Cluj-Napoca, oraș pilot într-un proiect european care promovează producția urbană sustenabilă. Emil Boc: „Cluj-Napoca rămâne un laborator european al ideilor!”

Municipiul Cluj-Napoca este unul dintre cele două orașe pilot din cadrul proiectului european STARHAUS, finanțat prin programul Horizon Europe.

Primarul Emil Boc a anunțat că municipiul Cluj-Napoca a găzduit o întâlnire cu reprezentanții proiectului european STARHAUS. | Foto: Facebook Emil Boc

Primarul Emil Boc a anunțat că municipiul Cluj-Napoca a găzduit o întâlnire cu reprezentanții proiectului european STARHAUS, finanțat prin programul Horizon Europe, în care orașul este unul dintre cele două unități administrative pilot, alături de Comunitatea Inter-Municipală din regiunea Coimbra, Portugalia.

Reprezentanții proiectului s-au întâlnit la Primăria Cluj-Napoca pentru a discuta soluții inovatoare de producție urbană și implicarea comunității în dezvoltarea sustenabilă.

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Potrivit primarului Emil Boc, proiectul STARHAUS propune un model inovator de producție urbană descentralizată, bazat pe unități modulare amplasate în apropierea comunităților.

Aceste unități ar putea produce, personaliza și reumple bunuri de consum curent, precum cereale, fertilizatori, hrană pentru animale sau detergenți.

„Este un proiect care aduce în practică valorile Noului Bauhaus European: frumos, sustenabil, împreună”, a transmis Emil Boc.

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Edilul a precizat că proiectul este important pentru Cluj-Napoca deoarece urmărește identificarea unor soluții privind producția locală, reducerea ambalajelor și a risipei, precum și implicarea cetățenilor, universităților, IMM-urilor și industriilor creative în dezvoltarea unor modele urbane mai sustenabile.

La întâlnire au participat reprezentanți ai consorțiului STARHAUS, ai Primăriei Cluj-Napoca, ai Universității Babeș-Bolyai și ai Instituției Prefectului Cluj.

„Cluj-Napoca rămâne un laborator european al ideilor care pot fi testate local și replicate la nivel internațional, cu cetățenii în centrul procesului de inovare”, a declarat Emil Boc.

Proiectul STARHAUS reunește 13 parteneri din șapte țări europene și este coordonat de organizația SINTEF.

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