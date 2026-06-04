Emil Boc, mesaj pentru campionii de la U-BT: „Clujul rămâne capitala baschetului din România”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, i-a felicitat pe campionii de la U-BT, după câștigarea celui de-al șaselea titlu consecutiv în liga națională de baschet.

Emil Boc i-a felicitat pe campionii de la U-BT Cluj | Foto: Valentina Prelipcean, monitorulcj.ro

„Clujul rămâne capitala baschetului din România! U-BT este din nou campioană! Felicitări U-BT Cluj-Napoca pentru un nou titlu de campioană a României la baschet și pentru încă o performanță care confirmă forța, seriozitatea și spiritul de învingători al acestei echipe!”, a spus Emil Boc, miercuri seara, 3 iunie 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul le-a mulțumit tuturor celor din club pentru această performanță și a precizat că suporterii au fost, ca întotdeauna, al șaselea om de pe teren.

„Atmosfera din Sala Polivalentă BTArena a fost ca de fiecare dată una electrizantă! U-BT duce mai departe numele Clujului în sportul românesc și european. Felicitări, campionilor!”, a conchis Emil Boc.

Primarul a fost prezent la meci, miercuri seara, în BTarena.

U-BT Cluj-Napoca a cucerit miercuri seară un nou titlu de campioană a României la baschet masculin, după ce a învins pe teren propriu formația CSM CSU Oradea, scor 74-72, în meciul al patrulea al finalei Ligii Naționale.

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