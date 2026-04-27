Proiectele din Cluj-Napoca, modele de bună practică în Europa. Emil Boc: „Am construit o coaliție locală pentru neutralitate climatică”.

Primarul Emil Boc a spus că proiectele din Cluj-Napoca au transformat orașul într-un pol dinamic, conectat la valorile europene.

Emil Boc: În Cluj-Napoca am construit o coaliție locală pentru neutralitate climatică

„Proiectele Clujului - modele de bună practică la nivel european. La Cluj-Napoca, dezvoltarea orașului a pornit de la o idee simplă: nu poți construi viitorul fără o viziune clară, dublată de strategie și implementare consecventă. Am ales să ne bazăm pe educație, inovare și colaborare, iar acest model ne-a permis să transformăm orașul într-un pol dinamic, conectat la valorile europene”, a scris Emil Boc, luni, 27 aprilie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, prin proiecte precum URBREATH, Cluj-Napoca a demonstrat că intervențiile mici, dezvoltate împreună cu comunitatea, pot genera impact sistemic. Spațiile urbane ignorate devin resurse pentru climă, dar și pentru viața comunității.

Coaliție pentru neutralitate climatică la Cluj-Napoca

„Am construit și o coaliție locală pentru neutralitate climatică, care reunește administrația, universitățile, mediul de afaceri, ONG-urile și cetățenii”, a mai precizat Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a oferit exemple de intervenții cu impact mare pentru comunitate:

Realizarea proiectelor pentru „buzunarele verzi” de către studenții de la USAMV. Amenajările finale au fost votate de către cetățenii din comunitățile din Iris;

Ateliere de reciclare în parcul Armătura organizate pentru copiii care locuiesc în zonă;

Acțiuni de plantare în cartierul Iris: Nădășel, Blajului și Timișului, Bărc III;

„Livada urbană” - în această primăvară (2026), au fost plantați peste 100 de pomi fructiferi în cartier;

în perioada următoare, în aceste „buzunare verzi” vor fi instalate și câteva piese de mobilier urban, dar vor fi organizate și alte câteva activități interesante pentru public: în prezent, este în desfășurare un concurs de fotografie de păsări.

Emil Boc: „Europa are nevoie de orașe care pot replica modele de succes”

„Am prezentat câteva dintre experiențele noastre la Sustainable Cities Summit de la Bruxelles, unde am discutat alături de reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Lisbon Council, ai mediului academic și ai unor organizații internaționale despre provocarea reală a tranziției climatice: nu lipsa soluțiilor, ci capacitatea de a le implementa la scară largă. Mesajul meu a fost clar: sustenabilitatea nu poate rămâne la nivel de proiect pilot. Europa nu are nevoie doar de orașe cu proiecte de succes, ci de modele care pot fi replicate, adaptate și finanțate la scară largă”, a conchis Emil Boc.

CITEȘTE ȘI: