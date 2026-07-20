Aproape de colaps financiar, CFR Cluj are un obiectiv SF pentru acest sezon!

CFR Cluj se confruntă cu o situație gravă din punct de vedere economic în debutul acestui sezon.

CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare în acest sezon / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

CFR Cluj a găsit cu greu resurse financiare pentru a face prima deplasare din acest sezon, astfel că șefii clubului au cerut ajutorul fanilor pentru a strânge banii necesari deplasării în Armenia.

Totodată, dacă nu vor achita datoriile la ANAF până miercuri, vișiniii vor primi interdicție în cupele europene.

Mai mult, în prima etapă a acestui sezon, CFR nu s-a putut baza pe fotbaliștii transferați în această vară deoarece nu au putut fi înregistrați. Cu toate acestea, însă, patronul Neluțu Varga a vorbit despre obiectivele mărețe în acest sezon.

Potrivit iAM Sport, Varga a setat clubului ca obiectiv principal calificarea în grupele cupelor europene și a refuzat vehement scenariul ca echipa să intre în insolvență pentru a evita falimentul.

CFR Cluj va juca contra armenilor de la Alaskhert în turul al doilea preliminar din Conference League. Prima manșă este programată în Armenia, pe 23 iulie, în timp ce returul va avea loc în Gruia, o săptămână mai târziu.

Vișiniii au cedat în prima etapă a acestui sezon, scor 1-2 contra Oțelului Galați. Cum nu au putut folosi jucătorii transferați, Folha a fost nevoit să improvizeze cu Djokovic și Aly Abeid în centrul defensivei.

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