Lucrările au depășit 50% pe lotul Chiribiș-Biharia, parte a Autostrăzii Transilvania. Sute de muncitori și utilaje pe șantier.

Lucrările de pe lotul Chiribiș-Biharia (Autostrada Transilvania) au depășit 50%.

Lucrările au depășit 50% pe lotul Chiribiș - Biharia (A3) | Foto: Facebook, Compania Națională de Investiții Rutiere

Lucrările pe lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 Transilvania au depășit stadiul de execuție de 50%, la finele lunii mai, în creștere cu 9% față de raportarea anterioară, a anunțat, miercuri, 3 iunie 2026, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, pe șantierul autostrăzii dintre Chiribiș și Biharia (28,5 km), Asocierea Precon Transilvania - Citadina 98 are o mobilizare foarte bună cu 600 de persoane și peste 400 de utilaje și echipamente.

În acest context, stadiul fizic de execuție al lucrărilor a ajuns la 51%, fiind așternut balastul stabilizat pe 10 kilometri de autostradă. De asemenea, s-a finalizat montarea grinzilor pe 16 dintre cele 18 poduri, în timp ce placa de supra-betonare a fost finalizată pe nouă poduri.

În plus, primul strat de asfalt a fost așternut pe 2,5 kilometri de autostradă, la fel și primul strat de asfalt pe patru kilometri din relocarea DN 19E, dintr-un total de 5,5 km.

Aproape 800 mil. lei pentru lotul Chiribiș - Biharia

CNIR menționează că, din data de 15 iunie 2026, constructorul va crește ritmul lucrărilor și cantitățile de mixtură asfaltică, estimând așternerea a aproximativ 3.000 de tone/zi.

Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia este de 785 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.

Ordinul de începere a lucrărilor pentru acest segment important de pe Autostrada Transilvania a fost emis în iulie 2025, la peste un an de la semnarea contractului cu Precon. Lucrările în teren au debutat la finalul lunii septembrie 2025.

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