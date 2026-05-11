Finanțarea multianuală a ONG-urilor, în dezbaterea Camerei Deputaților. Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Proiectele serioase au nevoie de continuitate și predictibilitate”.

Proiectul de modificare a legii privind finanțarea ONG-urilor, inițiativă a deputatului clujean Ovidiu Cîmpean (PNL), a fost susținut, luni, de toate grupurile parlamentare. Legea propune acorduri-cadru de finanțare multianuală, cu contracte anuale, raportare și finanțare în limita creditelor bugetare aprobate.

La finalul lunii aprilie, proiectul de modificare a Legii 350 pentru ONG-uri a trecut de comisia de buget.

Luni, inițiativa legislativă a deputatului Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) ce vizează finanțarea multianuală a ONG-urilor a fost dezbătută în plenul Camerei Deputaților.

Legea propune acorduri-cadru de finanțare multianuală, pe maximum 4 ani, cu contracte anuale, raportare, control și finanțare în limita creditelor bugetare aprobate.

„Proiectele serioase nu se construiesc în cinci sau șase luni.

Educația, cultura, sportul, incluziunea socială, proiectele pentru copii, tineri sau persoane vulnerabile au nevoie de continuitate și predictibilitate.

Mă bucur că, astăzi, toate grupurile parlamentare au anunțat susținerea inițiativei”, a declarat parlamentarul liberal Ovidiu Cîmpean.

Astfel, inițiativa legislativă a beneficiat de susținerea largă a grupurilor parlamentare dar și de sprijinul senatorilor și deputaților clujeni: Mircea Abrudean, Radu Moisin, Oana Murariu, Remus Lăpușan, Csoma Botond și Tasnádi István Szilárd.

„Este o lege la care țin mult, pentru că vine din experiența directă pe care am avut-o ani de zile la Primăria Cluj-Napoca, în comisia care evalua proiectele finanțate prin Legea 350.

Dincolo de diferențele politice, am arătat că putem construi împreună atunci când este vorba de proiecte cu impact real.

Temele importante pentru Cluj și pentru România nu trebuie să rămână doar promisiuni de campanie. Trebuie transformate în soluții, în legi și în rezultate concrete.

România are nevoie de reguli mai simple, mai clare și mai stabile pentru organizațiile care lucrează în comunități, acolo unde statul ajunge greu”, a adăugat deputatul Ovidiu Cîmpean în intervenția sa.

Votul final asupra modificărilor propuse va fi dat miercuri, 13 mai, în Parlament.

