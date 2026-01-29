Clujul continuă să investească în digitalizarea serviciilor publice: platformă integrată pentru zeci de primării și acces electronic facil

O platformă integrată pentru servicii publice electronice. Clujul își confirmă poziția de lider la nivel național prin dezvoltarea unui proiect-pilot ce simplifică procedurile pentru licențe, autorizații și certificări, măsuri ce vor contribui la eficientizarea activității investitorilor și firmelor, și vor debirocratiza serviciile pentru clujeni.

Clujul își confirmă statutul de Smart Territory printr-un proiect unic la nivel național.

Consiliul Județean Cluj încheie un protocol de ccolaborare cu Ministerul Digitalizării, Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cu Oficiul pentru Licență Industrială, pentru integrarea serviciilor de eliberare a Certificatelor de Urbanism și Autorizațiilor de Construire oferite de administrația județeană prin platforma Ghișeul Unic, în cadrul proiectelor găzduite de platforma Ministerului denumită Ghișeul Unic de Contact (One Stop Shop).

Ministerul Digitalizării a dezvoltat, prin fonduri europene, o platformă proprie destinată eliberării de licențe, autorizații și certificări industriale.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Niciun alt județ din țară nu dispune de aceste servicii în format online”|Foto: monitorulcj.ro

Pentru a aduce toate actele necesare la un loc, prin includerea Autorizațiilor de Construire și a Certificatelor de Urbanism, pe care Ministerul nu le eliberează, s-a găsit soluția interconectării Platformei Ministerului, denumită Ghișeu Unic de Contact (One Stop Shop) pentru licențe, autorizații, certificări (PCUEL) cu aplicația Ghișeul Unic, dezvoltată și implementată de Consiliul Județean Cluj, în cadrul proiectului cu finanțare europeană Județul Cluj – „Smart Territory”.

„Ministerul a constatat că singura administrație județeană care oferă în momentul de față la nivelul întregii țări aceste servicii în format electronic, digital, este cea a județului Cluj. Practic, niciun alt județ din țară nu dispune de aceste servicii în format online. În mod firesc s-au îndreptat spre noi pentru un protocol de colaborare”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În acest fel, investitorii, firmele interesate de licențierea oferită de la nivel central, vor reuși să își rezolve unitar și aspectele care țin de tot ceea ce înseamnă construcțiile propriu-zise.

„Faptul că județul nostru este un pioner în domeniul digitalizării ne-a pus în situația de a fi, la acest moment, singurul partener viabil pentru dezvoltarea unui astfel de proiect”, a adăugat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Inițial, proiectul viza conectivitatea cu 10 primării, însă în urma semnării protocolului cu județul Cluj, numărul UAT-urilor va ajunge la 60, câte sunt deservite în acest moment de către platforma Ghișeul Unic a Consiliului Județean.

Protocolul, aflat pe circuitul de avizare, intră în vigoare la data semnării de către cele trei părți și este valabil până la finalul lui 2027, cu posibilitatea prelungirii automate, pe perioade succesive de câte un an.

