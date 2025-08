Clujul, recunoaștere la nivel european pentru digitalizarea serviciilor publice

Consiliul Județean Cluj a fost premiat de Comisia Europeană pentru implementarea proiectului Ghișeul Unic, o recunoaștere a procesului de digitalizare a serviciilor publice.

Clujul, locul I în Romania în privința digitalizării| Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Județean Cluj a câștigat etapa națională a concursului „Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene (EEPA) 2025”, secțiunea „Sprijinirea tranziției digitale", pentru reușita implementării proiectului Ghișeul Unic, potrivit unei informări publicate de Comisia Europeană.

În iunie 2025, Consiliul Județean Cluj înregistra peste 1.000 de solicitări de emitere a certificatelor de urbanism, depuse și rezolvate exclusiv online în 2025, prin intermediul aplicației Ghișeul Unic.

Platforma este singura soluție digitală de acest fel din România ce permite debirocratizarea interacțiunii cu cetățenii.

Consiliul Județean Cluj, dezvoltatorul platformei digitale Ghișeul Unic, a fost premiat de Comisia Europeană pentru reușita implementării proiectului de debirocratizare și digitalizare a serviciilor publice, iar aplicația s-a calificat pentru competiția europeană.

„Este o reușită remarcabilă a instituției pe care o conduc, dar și o recunoaștere internațională a succesului proiectului Ghișeul Unic, inițiat în urmă cu circa trei ani. Iată că am pornit de la zero în 2022 și am ajuns azi la peste 50 de documente complet digitalizate, ceea ce ne face lideri ai digitalizării la nivel național. Ne bucurăm extrem de mult că imensa munca depusă în tot acest timp este apreciată acum și de Uniunea Europeană”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Ediția 2025 a concursului EPPA a fost structurată pe șase categorii distincte, Consiliul Județean Cluj concurând la secțiunea „Sprijinirea tranziției digitale”, unde sunt recunoscute inițiativele care facilitează adoptarea tehnologiilor digitale. De altfel, această competiție se adresează tuturor entităților publice și private din țările UE, care derulează inițiative menite să susțină mediul de afaceri, digitalizarea, incluziunea socială și economică.

De asemenea, după bifarea etapei naționale, proiectul Consiliului Județean Cluj va intra în competiția europeană, unde va fi evaluat de un juriu internațional. Câștigătorii europeni EPPA vor fi anunțați în cadrul evenimentului S.M.E. Assembly, care va avea loc în perioada 10-12 noiembrie 2025, la Copenhaga, Danemarca.

Zeci de acte oficiale digitalizate

Până în prezent, au fost digitalizate și operaționalizate o serie de categorii de documente, aparținând atât Consiliului Județean, cât și entităților avizatoare sau subordonate, precum:

*Certificatele de urbanism

*Autorizațiile de construire

*Avize ISU

*Cererile pentru derularea unor lucrări în proximitatea drumurilor județene

*Cereri de închiriere a spațiilor din cadrul Cluj Arena

*Cereri pentru avize de la Compania de Apă Arieșul Turda SA

*Cereri pentru materiale de promovare turistică

*Cereri pentru ghidaj turistic

*Cereri pentru verificarea eligibilității GUEE

*Solicitări pentru obținerea finanțărilor nerambursabile de la Consiliul Județean Cluj, etc.

Mai mult, după cum anunța președintele Consiliului Județean Cluj în iunie 2025, în prezent se lucrează la un soft AI integrat, care să transpună automat cererile fizice în format digital.

„În acest moment, lucrăm la un soft AI integrat, care să transpună automat cererile fizice în format digital. Avem deja peste 1.500 de cereri depuse și procesate online doar anul acesta!”, anunța Alin Tișe în iunie 2025.

