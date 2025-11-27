Consiliul Județean Cluj revoluționează serviciile publice prin digitalizare. Alin Tișe: „Circulă documentele, nu cetățeanul”.

Consiliul Județean Cluj renunță definitiv la hârtii în relația cu cetățenii: fără mape, dosare și ștampile, totul printr-un sistem unic integrat cu un flux complet digitalizat.

Administrația județeană pune la dispoziția clujenilor un flux integral digitalizat pentru obținerea documentelor și actelor de care au nevoie, care vor fi accesibile prin telefon sau de pe calculator.

„Este un sistem unic în România”, transmite Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

„Este un proiect la care muncim de circa doi ani și permite digitalizarea totală a Consiliului Județean în relația cu cetățeanul.

De azi, Consiliul Județean nu mai folosește hârtii în relația cu cetățeanul. Suntem singura instituție care trece la o altă etapă, care presupune apropierea de nevoile oamenilor, simplifcarea procedurilor administrative.

Este o veritabilă revoluție administrativă: dacă în România se vorbește de descentralizare și digitalizare, se întâmplă la un nivel redus și doar pe anumite componente. Noi reușim să implementăm în totalitate acest sistem, printr-o aplicație simplă pe care noi o gestionăm.

Astfel, un cetățean care vrea să se adreseze Consiliului Județean Cluj nu mai are nevoie să vină cu niciun dosar, ci poate depune de acasă documentul astfel încât hârtiile vor circula și nu cetățeanul”, a anunțat, joi, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj în cadrul unei conferințe de presă.

Printr-un cont creat pe platforma Ghișeul Unic, cetățenul își poate achiziționa o semnătură electronică cu costul de 1 leu, își va semna electronic documentele de acasă, după care documentul depus va pleca pe circuitul online la Consiliul Județean. Printr-o procedură simplă, operată de pe calculator sau de pe telefon, oamenii vor putea să trimită documente la Consiliul Județean, iar ulterior vor putea intra de pe telefon, prin intermediul unui cont, în aplicație și va putea afla unde se află documentul, etapa de procesare etc.

Documente depuse în format clasic

Prin implementarea acestui soft – o investiție de circa 200.000 de euro, administrația județeană schimbă definitiv interacțiunea cu cetățenii. Odată intrat in acest format, procesul va fi digital pe tot parcursul etapelor. Nu este vorba de un sistem parțial de digitalizare, ci de un flux integrat.

În același timp, cei care nu vor să apeleze la acest sistem, pot să depună documentele în format clasic. Iar cei care vor obține ulterior documentul vor avea un Cod QR și vor afla pe telefon unde este dosarul, la ce funcționar, care e traseul.

Economia resurselor, eficiență și digitalizare la nivelul primăriilor din județ

Dacă se optează pentru varianta digitală, prin scanarea unui cod QR se poate urmări tot parcursul de procesare.

De asemenea, în acest fel se simplifică și munca funcționarilor publici, iar acest soft se va putea adapta pentru a putea genera și alt tip de documente.

„Ne dorim ca pe parcurs toate primăriile să fie incluse în acest sistem, pentru o digitalizare completă la nivelul județului Cluj, care va simplifca interacțiunea în relația cu cetățeanul.

Tot procesul este securizat.

Vom ajuta primarii să aplice acest proces digital în procedurile interne. Va rămâne și procedura standard, dar va permite arhivarea online a documentelor.

Digitalizarea serviciilor va permite o economie de resurse și eficiență administrativă.

În esență, toate tipurile de cereri vor putea fi incluse în acest proces. Avem trei rețele de internet pentru ca sistemul să nu dea greș”, a adăugat președintele Consiliului Județean Cluj.

25 de documente semnate printr-un simplu click

Proiectul dezvoltat de Consiliul Județean Cluj a trezit interesul Agenției de Dezvoltare (ADR) Nord-Vest, iar Consiliul Județean Cluj va contribui la multiplicarea acestui proces de digitalizare.

De altfel, odată ce și alte instituții vor dispune de servicii digitalizate, Consiliul Județean va putea interacționa exclusiv electronic cu acestea astfel încât parcursul documentelor și a dosarelor va fi unul exclusiv electronic, aspect ce va permite oamenilor să câștige timp și să renunțe la drumurile inutile pentru obținerea actelor necesare.

Mai mult, din punct de vedere administrativ, prin implementarea acestui program, la Consiliul Județean Cluj pot fi semnate 25 de acte simultan, în format electronic, aspect ce eficientizează munca administrativă.

„Zilnic, semnez dosare cu acte. Acum, dacă vreau să semnez 25 de documente care au parcurs procesul necesar și pot fi semnate, atunci selectez aceste acte simultan, printr-un click semnez documentele, aștept ulterior numărul de pe platforma respectivă care îmi generează un cod pe telefon. Introduc codul primit și dau semnătura finală pentru 25 de documente o singură dată”, a exemplificat președintele Consiliului Județean Cluj.

De altfel, în decurs de trei ani, prin Ghișeul Unic a fost înregistrată o creștere spectaculoasă pentru documentele soluționate online: de la 250 de documente în 2022 la peste 11.000 de documente în 2025.

