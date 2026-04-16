Dezbatere pe bugetul Clujului 2026, promisiuni pentru un oraș verde și digital, cu investiții masive și obiective ambițioase până în 2030

Municipiul Cluj-Napoca își conturează pentru anul 2026 o direcție de dezvoltare axată pe sustenabilitate, digitalizare și investiții în infrastructură, potrivit datelor prezentate în cadrul dezbaterii publice privind bugetul local.

Bugetul municipiului Cluj-Napoca a fost pus în dezbatere publică și este de 835 de milioane de euro pentru 2026, mai mic decât anul trecut. Administrația anunță obiective ambițioase pe termen mediu și lung, cu accent pe transformarea orașului într-un model urban „verde, digital și inclusiv”. Unul dintre cele mai importante angajamente vizează componenta de mediu. Autoritățile locale își propun reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80% până în anul 2030, dar și creșterea suprafeței spațiilor verzi cu 15%. Pentru atingerea acestor ținte, planul prevede realizarea a 240 de hectare de spații verzi noi sau extinse, modernizarea a încă 131 de hectare și plantarea a 100.000 de arbori la nivelul municipiului.

În paralel, Clujul vrea să implementeze regula urbană „3-30-300”, un concept care urmărește îmbunătățirea calității vieții în oraș. Concret, fiecare locuință ar trebui să aibă acces vizual la cel puțin trei copaci, fiecare cartier să beneficieze de un procent de 30% acoperire cu coronament vegetal, iar distanța până la cel mai apropiat parc sau spațiu verde să nu depășească 300 de metri. Pentru monitorizarea acestor indicatori, Primăria va utiliza imagini satelitare actualizate și va elabora un ghid de amenajare urbană. „Aceasta este viziunea. Nu suntem încă aici, dar vă asigur că lucrăm să ajungem acolo. Suntem în proces de implementare. Orice clujean, când se uită pe geam, să vadă cel puțin trei copaci, iar 30% din fiecare cartier să fie verde”, a declarat Emil Boc în cadrul dezbaterii pe buget.

Transport public 100% electric până în 2030

Un alt pilon major al bugetului îl reprezintă transportul public. Administrația locală își propune ca până în 2030 întreaga flotă de transport să fie electrică. În prezent, aproximativ 60% din transportul public este deja electrificat, iar investițiile realizate până acum se ridică la circa 200 de milioane de euro. „Transportul public este cheia acestui oraș, iar obiectivul nostru este ca întreaga flotă să fie verde și nepoluantă până în 2030”, a declarat Emil Boc în cadrul dezbaterii.

Digitalizare și inteligență artificială pentru un oraș smart

Pe zona de digitalizare, autoritățile anunță extinderea sistemului GIS și integrarea datelor din unitățile de învățământ reabilitate pentru monitorizarea consumului energetic în timp real. De asemenea, inteligența artificială va fi utilizată pentru optimizarea traficului și a semaforizării prin proiectul Zero Move. Alte inițiative vizează dezvoltarea aplicației Step Hear pentru persoanele cu deficiențe de vedere și colaborarea cu clusterele IT din Cluj.

În cadrul prezentării, oficialii au subliniat că municipiul este implicat în mai multe proiecte europene pilot, precum URBREATH, DS2, DELPHI, ADAPT sau TURN THE TABLE, menite să testeze soluții inovatoare în domeniul mediului, mobilității și politicilor publice bazate pe date.

Investiții majore care se finalizează în 2026

Lista investițiilor care ar urma să fie finalizate în 2026 este una extinsă și include proiecte majore precum Centura Cluj–Florești, HUB-ul educațional Borhanci, bazinul de înot din același cartier, dar și zeci de proiecte pentru școli și grădinițe finanțate prin PNRR. De asemenea, sunt prevăzute dotări pentru 64 de unități de învățământ, realizarea unor piste de biciclete, modernizarea unor zone urbane și dezvoltarea infrastructurii pentru colectarea deșeurilor și încărcarea vehiculelor electrice.

Tot în 2026 ar urma să înceapă lucrările pentru o serie de investiții noi, printre care proiectul Școala Bună Ziua, Podul Garibaldi, un pod nou în zona Fabricii de Zahăr, mai multe drumuri de legătură, dar și proiecte sociale și medicale, cum ar fi un adăpost pentru victimele violenței domestice sau extinderea centrului medical Aviator Bădescu. Lista include și investiții în energie, precum un parc fotovoltaic și modernizarea sistemului de termoficare.

Prin aceste proiecte, administrația locală încearcă să poziționeze Clujul ca un oraș de referință la nivel național și european.

