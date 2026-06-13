BENE AUREL - Anunț Aviz de Mediu

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Redacţia
Cod deontologic
Politica de confidentialitate
Abonamente
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Anunțuri
Med&Farma
Național
Artă & Cultură
TIFF
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Sâmbătă, 13 Iunie 2026
, Scris de: mica publicitate
Ultimele Stiri
21:00
Budo Gym Napoca a făcut spectacol total la Sports Festival! BGN Kumite Superfight, prima competiție de arte marțiale organizată în cadrul festivalului.
20:54
Simona Halep, retragere spectaculoasă la Cluj: „Mulțumesc României pentru oamenii frumoși care iubesc sportul”
18:48
Cine sunt miniștrii propuși de Eugen Tomac? Noul Guvern ar avea 18 membri și trei vicepremieri.
18:13
Revoltele din Belfast și Southampton reaprind tensiunile legate de imigrație și identitate în Marea Britanie
17:44
Răzvan Burleanu, președintele FRF, la Sports Festival: „Să-l fi demis pe Mircea Lucescu ar fi fost cea mai mare greșeală!”
17:41
Campioana care nu și-a uitat rădăcinile. Nadia Comăneci: „Datorez tot ce sunt României”. Confesiuni rare din spatele celebrității.
17:12
Un raport CSM pune sub semnul întrebării finanțările europene pentru unele ONG-uri. Ce acuzații sunt formulate?
16:34
O parte din zidul Bisericii Fortificate din Moșna s-a prăbușit. Vizitele au fost suspendate!
15:12
Simona Halep își celebrează cariera la Cluj. Elina Svitolina, invitată specială la evenimentul de retragere de la BTarena.
14:39
Rolul femeii în societate la TIFF.25: În filme, totul trebuie să fie perfect, în viață e altfel.
14:01
Ungaria pregătește o reformă majoră a presei publice! Guvernul lui Peter Magyar vrea să reorganizeze complet sistemul media de stat.
13:41
Când vom putea merge din nou cu trenul între Cluj și Oradea? Lucrările au ajuns la 70%!
13:15
Dan Tarcea, la deschiderea TIFF.25: „TIFF nu este doar un festival. Este parte din identitatea orașului.”
12:12
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