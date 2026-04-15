Rețelele de apă și canalizare extinse pe strada Teohar Mihadaș din Cluj-Napoca

Rețelele de apă și canalizare au fost extinse pe strada Teohar Mihadaș (Podul Fetei) din municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul Județean (CJ) Cluj continuă, prin Compania de Apă „Someș”, lucrările de modernizare și extindere a rețelelor de apă și canalizare.

Compania de Apă „Someș” S.A., operator regional de apă aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a finalizat lucrarea de extindere a rețelelor de apă și canalizare pe strada Teohar Mihadaș (Podul Fetei) din municipiul Cluj-Napoca.

Investiția a vizat extinderea conductei de apă pe o lungime de 680 de metri și, respectiv, a rețelei de canalizare pe o lungime de peste 400 de metri.

„Vorbim de o stradă mai nouă, situată în nordul municipiului Cluj-Napoca, care a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accelerată ca urmare a numeroaselor proiecte imobiliare realizate aici. Această investiție, realizată din fonduri europene, a fost deja dată în funcțiune, în urma finalizării probelor de presiune și etanșeitate”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Investiția de extindere a apei și a canalizării pe strada Teohar Mihadaș este parte componentă a contractului de lucrări „CL 3.1 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, derulat prin Programul de Dezvoltare Durabilă – PDD.

Consiliul Județean Cluj a remintit faptul că Programul de Dezvoltare Durabilă – PDD, care acoperă perioada de programare 2021-2027, este numele sub care continuă și vor fi finalizate investițiile cofinanțate de UE, demarate de Compania de Apă Someș S.A. începând cu anul 2019, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020. Valoarea totală a Proiectului este de 1.914.685.830,02 lei (fără TVA), din care 1.288.918.497,11 lei (fără TVA) - etapa 1 (POIM) și 625.767.332,91 lei (fără TVA) - etapa 2 (PDD).

