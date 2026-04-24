Debit mai bun de apă la robinete pe două străzi din Cluj-Napoca. Alin Tișe: „Îmbunătățim calitatea serviciului de furnizare”.

Parametrii de furnizare a apei potabile se îmbunătățesc pe două străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Se îmbunătățesc parametrii de furnizare ai apei potabile pe două străzi din municipiul Cluj-Napoca

Se îmbunătățesc parametrii de furnizare ai apei potabile în pe două străzi din partea de nord a municipiului Cluj-Napoca.

CJ Cluj și CASSA au finalizat înlocuirea noilor grupuri de pompe de apă de pe străzile Odobești și Codrului

Compania de Apă „Someș” S.A., operator regional de apă aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a finalizat și pus în funcțiune noile grupuri de pompe din cadrul stațiilor de pompare a apei situate pe străzile Odobești și Codrului, din zona de nord a municipiului Cluj-Napoca.

În ceea ce privește stația de pompare amplasată pe strada Odobești, aceasta este echipată cu două pompe și asigură dublarea debitului de apă, de la 15 mc/h la 30 mc/h. De asemenea, cele trei noi pompe montate în cadrul stației de pompare de pe strada Codrului cresc debitul total până la circa 60 mc/h.

„Această investiție va contribui în mod cert la îmbunătățirea calității serviciului de furnizare a apei pentru clujenii din cartierele Iris și Dâmbul Rotund, în special pe partea de continuitate a alimentării. Alături de Compania de Apă Someș continuăm proiectele de modernizare și optimizare continuă a infrastructurii edilitare”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Investiția, finanțată din fondurile operatorului regional de apă, face parte dintr-un proiect mai amplu de înlocuire a nu mai puțin de 13 pompe, valoarea totală a contractului de achiziție fiind de 835.480 euro, la care se adaugă TVA.

