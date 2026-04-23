Licitație pentru reparații de până la 8 mil. lei în Cluj-Napoca după intervențiile la rețelele de apă și canalizare

Au fost scoase la licitație lucrările de refacere a infrastructurii deteriorate în urma interveniilor și reparațiilor la rețelele de apă și canalizare din Cluj-Napoca.

Lucrări de până la 8 mil. lei în Cluj-Napoca după intervențiile la rețelele de apă și canalizare | Foto: Consiliul Județean Cluj

Compania de Apă „Someș” S.A., societate aflată sub autoritatea Consiliului Județean (CJ) Cluj, a scos la licitație lucrările de refacere a infrastructurii deteriorate în urma intervențiilor și reparațiilor ivite pe traseul conductelor de apă și canalizare din municipiul Cluj-Napoca.

Conform documentației tehnice, lucrările de refacere vor viza atât carosabilul cât și trotuarele și spațiile verzi și se vor desfășura în regim de urgență, cu respectarea autorizației de spargere emisă de Primăria municipiului Cluj-Napoca și a avizului Poliției Rutiere.

Lucrările se vor derula în baza unui acord-cadru, valoarea contractelor subsecvente încheiate variind în funcție de volumul lucrărilor efectuate și de cantitățile de materiale folosite pe perioada celor doi ani de valabilitate a convenției.

Valoarea estimată a viitorului acord-cadru este cuprinsă între 5.705.804 lei pentru cantitățile minime estimate și 8.249.990 lei pentru cantitățile maxime estimate.

„Ne interesează să reducem disconfortul creat în urma realizării acestor lucrări de investiții, inclusiv prin timpi mai scurți de refacere și o calitate ridicată a lucrărilor. În acest sens, vom urmări ca toate zonele afectate de reparații la rețelele administrate de Compania de Apă Someș să fie aduse la starea lor inițială, astfel încât atât cetățenii care locuiesc în zonă cât și participanții la trafic să aibă cât mai puțin de suferit”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-u comunicat al forului județean.

Reparații de până la 8 mil. lei în Cluj-Napoca după intervențiile la rețelele de apă și canalizare

Astfel, în situația apariției unor avarii la rețelele de alimentare cu apă şi canalizare, Compania de Apă „Someș” are obligația de a interveni în regim de urgență pentru rezolvarea acestora. Acest lucru impune, de cele mai multe ori, spargerea străzilor, a trotuarelor sau a spațiilor verzi. Ulterior efectuării reparațiilor, respectiv după umplerea gropilor cu balast compactat, lucrarea este predată operatorului economic câștigător al licitației, care va avea obligația de a reface trama stradală afectată.

CITEȘTE ȘI: