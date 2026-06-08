Trotinetele terorizează Clujul! „Nu mai ești în siguranță nici pe trotuar!”

Numărul trotinetelor electrice a crescut semnificativ în ultimii ani în Cluj-Napoca, însă odată cu popularitatea acestui mijloc de transport au apărut și tot mai multe reclamații privind siguranța în trafic.

Trotinetele electrice au devenit o prezență obișnuită pe străzile din Cluj-Napoca, însă tot mai mulți pietoni și șoferi reclamă probleme legate de siguranță. | Foto: monitorulcj.ro

Numărul trotinetelor electrice a crescut semnificativ în ultimii ani în Cluj-Napoca, însă odată cu popularitatea acestui mijloc de transport au apărut și tot mai multe reclamații privind siguranța în trafic.

Pietonii, șoferii și specialiștii în legislație rutieră avertizează că lipsa infrastructurii și a educației rutiere transformă trotinetele într-un risc atât pentru utilizatori, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

De la circulația cu viteză pe trotuare și până la traversări imprevizibile sau deplasarea pe contrasens, numeroși clujeni spun că au trecut la un pas de accidente în ultimele luni.

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Profesor de legislație rutieră: „Fenomenul a fost pierdut de sub control!”

Gelu Dârgău, profesor de legislație rutieră la o școală auto din Cluj-Napoca, consideră că dezvoltarea rapidă a fenomenului nu a fost însoțită de reguli clare și de educație rutieră adecvată.

„Trotinetele sunt un mijloc de transport foarte facil, dar care îi stimulează pe cei care le utilizează să încalce regulile. Se strecoară prin trafic, circulă când pe carosabil, când pe trotuar, iar de multe ori nu cunosc legislația. Cel mai important lucru este ca toți conducătorii de trotinete să știe regulile de circulație”, a declarat Gelu Dârgău pentru monitorulcj.ro.

Acesta atrage atenția că utilizatorii de trotinete sunt printre cei mai vulnerabili participanți la trafic.

„Se pun pe ei în pericol și îi pun și pe ceilalți participanți la trafic în pericol. Ar trebui să existe o formă de pregătire și verificare a cunoștințelor, exact cum există pentru ceilalți participanți la trafic”, a adăugat profesorul de legislație rutieră.

Utilizatorii de trotinete și ceilalți participanți la trafic împart același spațiu urban, iar respectarea regulilor rămâne esențială. Foto: monitorulcj.ro

Clujenii reclamă incidente tot mai dese

Mulți dintre cei intervievați spun că au fost la un pas de accidente din cauza comportamentului unor „trotiniști”.

„Chiar astăzi un trotinetist mergea pe carosabil și dintr-o dată s-a gândit să devină pieton și să traverseze pe trecerea de pietoni. Era să trec peste el. Nu am știut ce intenționa să facă”, a povestit un șofer clujean.

Un alt conducător auto spune că s-a trezit cu un trotinetist în fața mașinii în timp ce încerca să vireze.

„Veneam de la lucru și când am intrat pe strada mea, un trotinetist a apărut dintr-o dată în fața mea. Aproape ne-am lovit. Din fericire, am reușit să evit impactul”, a relatat acesta.

Nemulțumirile nu vin doar din partea șoferilor. Un agent de pază care lucrează în apropierea Institutului Oncologic susține că vede aproape zilnic situații periculoase.

„Oamenii ies din spital, mulți sunt bolnavi, iar trotinetele trec cu viteză chiar prin fața intrării. Este un pericol”, a declarat acesta.

„Vin de unde nu te aștepți”

Un alt clujean spune că problema nu este doar viteza, ci și faptul că mulți utilizatori de trotinete circulă imprevizibil.

„Merg tare, nu respectă regulile, merg pe sens unic. Era să intru într-unul pentru că nu mi-a acordat prioritate. M-am uitat, era totul liber, iar el a apărut dintr-o dată de pe trotuar. Aproape ne-am lovit”, a povestit acesta pentru monitorulcj.ro.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de un angajat al Institutului Oncologic, care spune că observă frecvent situații periculoase chiar în apropierea unității medicale.

„Lucrez ca agent de pază și văd aproape zilnic trotinete care trec cu viteză prin fața spitalului. Oamenii ies de la consultații, unii sunt în vârstă și au probleme de sănătate, iar trotinetele trec printre ei. Este un pericol”, a declarat bărbatul.

Acesta susține că a observat inclusiv tineri care circulă câte doi sau trei pe aceeași trotinetă.

„Noaptea, mai ales în weekend, am văzut de multe ori câte doi sau trei pe o trotinetă plecând de la cluburi. Este ceva deosebit de periculos!”, a adăugat acesta.

„Copiii circulă fără să fie atenți”

O femeie intervievată pe stradă spune că utilizarea trotinetelor de către minori reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare.

„Copiii care umblă cu trotinetele pe carosabil sunt un pericol și pentru ei, și pentru șoferi. Aici, pe trotuar, era să mă lovească un băiețel cu trotineta. Din fericire a oprit la timp”, a declarat aceasta.

Un alt clujean atrage atenția asupra circulației pe contrasens și a vitezelor ridicate.

„Strada pe care locuim este cu sens unic, iar de multe ori copiii vin cu trotinetele din direcția opusă. Șoferul se asigură unde trebuie, dar nu se așteaptă să îi apară cineva pe contrasens. Au și viteze foarte mari. Sunt bune, dar pe spații special amenajate”, a explicat acesta pentru monitorulcj.ro.

Bărbatul spune că a asistat chiar la un incident în care un utilizator de trotinetă a căzut pe trotuar.

„Am văzut un băiat care a căzut în cap. Norocul lui a fost că purta cască. Dacă nu avea protecție, consecințele puteau fi mult mai grave”, a spus el.

Șoferii cer reguli mai stricte

Un alt conducător auto consideră că lipsa educației rutiere este una dintre principalele cauze ale problemelor.

„Nu au cască, nu respectă regulile și de multe ori poartă și căști în urechi. M-am trezit cu unul în fața mașinii imediat după ce am plecat de la semafor. Când i-am atras atenția, mi-a arătat degetul. Eu dau vina și pe părinți, pentru că îi lasă să circule cu viteze foarte mari fără supraveghere”, a declarat acesta.

Potrivit clujeanului, infrastructura pentru biciclete și trotinete există în unele zone, însă nu este utilizată corespunzător.

„Cel puțin să folosească pistele care sunt făcute pentru ei. De multe ori nici bicicliștii, nici cei cu trotinete nu merg pe unde ar trebui”, a adăugat acesta.

Pietonii se simt nesiguri chiar și pe trotuar

Mai mulți clujeni spun că trotuarul nu mai oferă siguranța de altădată.

„În ultima perioadă am observat o creștere a numărului de tineri care circulă în viteză pe trotuare, astfel că trotinetele reprezintă un pericol pentru pietoni. Trebuie să fii mereu în alertă, inclusiv pe spațiile pietonale, fără să punem incidentele din trafic care sunt în creștere”, a declarat Costel, un clujean revoltat pentru monitorulcj.ro.

O altă persoană intervievată spune că a fost la un pas să fie lovită pe trotuar.

„Era să mă lovească un băiețel cu trotineta. A reușit să oprească la timp, dar situația putea să se termine mult mai rău”, a afirmat aceasta.

Trotinetele electrice sunt apreciate pentru mobilitatea pe care o oferă, însă utilizarea lor continuă să genereze dezbateri privind siguranța rutieră. Foto: monitorulcj.ro

„Trotiniștii” dau vina pe infrastructură

Nu toți cei care folosesc trotinete consideră că problema este exclusiv comportamentul utilizatorilor. Un tânăr care circulă frecvent prin Cluj susține că infrastructura orașului nu ține pasul cu numărul tot mai mare de biciclete și trotinete.

„Infrastructura este foarte slab dezvoltată. Ar fi nevoie de mai multe piste, mai multe marcaje și mai mult respect între participanții la trafic. Sunt și șoferi agresivi care nu acordă prioritate sau intimidează bicicliștii și utilizatorii de trotinete”, a declarat acesta pentru monitorulcj.ro.

Tot mai multe voci cer măsuri pentru reducerea riscurilor asociate circulației trotinetelor electrice în zonele intens circulate. Foto: monitorulcj.ro

Reguli puține pentru un fenomen în continuă creștere

Potrivit specialistului în legislație rutieră, primele reglementări clare privind trotinetele electrice au apărut abia în 2020, iar multe aspecte sunt încă insuficient clarificate.

Unii șoferi susțin că utilizatorii de trotinete schimbă frecvent direcția de mers și creează situații periculoase în trafic. Foto: monitorulcj.ro

Ce spune legislația despre trotinetele electrice

Conform legislației rutiere aflate în vigoare, utilizatorii de trotinete electrice trebuie să respecte mai multe reguli atunci când circulă pe drumurile publice.

Principalele prevederi sunt:

vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este de 14 ani ;

; dacă există pistă pentru biciclete, trotinetele trebuie să circule exclusiv pe aceasta;

în lipsa unei piste, circulația este permisă doar pe drumurile unde limita maximă de viteză este de cel mult 50 km/h ;

; circulația pe trotuar este interzisă, cu excepția situațiilor în care există piste special amenajate;

transportul unei alte persoane pe trotinetă este interzis;

minorii sub 16 ani trebuie să poarte cască atunci când circulă pe partea carosabilă;

trotinetele trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante;

O modificare importantă introdusă la finalul anului 2025 prevede că anumite trotinete electrice trebuie să aibă și asigurare RCA. Obligația se aplică vehiculelor care depășesc 25 km/h sau celor care cântăresc peste 25 de kilograme și pot depăși 14 km/h. Lipsa asigurării poate atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, conform scoalarutiera.ro.

În prezent, dezbaterea privind utilizarea trotinetelor electrice rămâne deschisă. În timp ce unii cer reguli mai stricte și cursuri obligatorii de legislație rutieră, alții consideră că soluția este dezvoltarea infrastructurii dedicate și o mai bună educație a tuturor participanților la trafic.

Cert este că, pe măsură ce numărul trotinetelor electrice crește, crește și presiunea asupra autorităților pentru găsirea unui echilibru între mobilitatea urbană și siguranța publică.

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