6 benzi între Cluj-Napoca și Florești, aproape finalizate. Emil Boc: „Toate celelalte 6 loturi ale centurii metropolitane au fost scoase la licitație”.

Lucrările în valoare de aproximativ 1,7 mld. € la centura metropolitană, tronson 1, Cluj-Napoca - Florești sunt aproape de finalizare.

Anunțul a fostă făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, vineri, 24 aprilie 2026.

„Lucrările la tronsonul 1 din centura metropolitană, Cluj-Napoca - Florești sunt într-un stadiu de 75%. În aceată vară, lucrările vor fi gata, iar drumul va fi dat în folosință. Vom avea 6 benzi pe ruta Cluj-Napoca - Florești, bandă dedicată în ambele sensuri pentru transportul în comun și salvare și pistă de biciclete”, a anunțat Emil Boc, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook, vineri.

Potrivit edilului, proiectul va ajuta la descongestionarea traficului pe ruta Cluj-Napoca - Florești.

Totate celelalte 6 loturi ale centurii metropolitane Cluj, scoase la licitație

„De asemenea, în acest moment, toate celelalte 6 loturi ale centurii metropolitane Cluj (fostul tronson 2, împărțit în 6 loturi - n. red.) sunt scoase la licitație. Două dintre ele au deja termen de depunere a ofertelor, mijloc de iunie și începutul lunii iulie. Continuăm investiția la centura metropolitană a Clujului, pentru că pe toți ne interesează să le finalizăm și să aducem un plus de calitate a vieții și să descongestionăm traficul. Suntem cu ochii pe ei, pentru că dumneavoastră sunteți cu ochii pe noi”, a conchis Emil Boc.

Lucrări întârziate, dar sunt aproape finalizate

Primarul muncipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a spus, la conferință de presă de vineri, 27 februarie 2026, unde a anunțat denunțarea pentru cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane, că tronsonul 1 va fi gata până în 31 mai/1 iunie 2026, după cum se desfășoară lucrările.

„În primăvară (spre vară - n. red.) finalizăm tronsonul 1 Cluj-Napoca - Florești. Lucrările sunt avansate, suntem în grafic, conform termenului de finalizare stabilit pentru 31 mai 2026”, a spus primarul Emil Boc.

Reamintim că, inițial, termenul de finalizare a fost în ianuarie 2026, iar lucrările ar fi fost gata până acum. Însă întârzierea a fost anticipată anul trecut, deoarece șantierul a avansat sub așteptări.

Tocmai de aceea, constuctorul a fost „urecheat”, în iunie 2025, de primarul Emil Boc, pentru evoluția lucrărilor de la acea vreme.

Lucrări de 1,7 miliarde de euro

Constructorul lucrărilor la tronsonul 1 al Centurii Metropolitane este SC Viarom SA, iar valoarea contractului este de 1,74 miliarde de euro.

Edilul a fost numulțumit anul trecut de mobilizarea de pe șantier și de ritmul lent al lucrărilor.

„Mă aflu pe șantierul care vizează centra metropolitană a Clujului tronson 1 Cluj-Florești. E vorba de lărgirea de la 4 benzi la 6 benzi acestei rute aglomerate, cea mai aglomerată din România. Ruta care va permite introducerea transportului dedicat Florești - Cluj-Napoca după finalizarea lucrărilor la acest tronson de centură. De ce mă aflu aici? Mă aflu aici pentru a atenționa foarte serios antreprenorul general Viarom S.A cu privire la faptul că riscă, după datele pe care le am la momentul de față, să nu termine lucrarea la termen (lucru care s-a și întâmplat - n. red.). Termenul contractual astăzi (2 iunie 2025 - n. red.) este 4 ianuarie 2026. Înțeleg că a plouat, înțeleg că e vreme rea, înțeleg că pot să fie probleme, aceste lucruri se pot avea în vedere la termenul contractual, dar după datele pe care le văd astăzi în teren, după informațiile pe care le-am primit, nu veți termina lucrarea la timp și vreau să știe toți clujenii, toți cei care locuiesc în Florești, să vi se adreseze dumneavoastră distinsă firmă Viarom, pe lângă sancțiunile legale prevăzute de lege, dacă nu terminați lucrarea în termenul legal. Repet, 4 ianuarie 2026 plus acele perioade de timp prevăzute de lege care se pot adăuga la lucrări”, a transmis primarul Emil Boc, în iunie 2025.

Tronsonul 2 al centurii meropolitane Cluj, împărțit în 6 loturi

Compania care a făcut și studiul de fezabilitate, asocierea EXPLAN (lider de asociere), CADSIL SRL – TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. s-a ocupat și de împărțirea fostului tronson 2 în 6 loturi.

Decizia de a împărți licitația pe mai multe loturi vine după ce Primăria Cluj-Napoca a decis, la sfârșitul lunii februarie 2025, denunțarea contractului pentru cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane.

