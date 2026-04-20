A fost validată licitația de 1,4 mld. lei pentru lotul 2 al centurii metropolitane Cluj. Care sunt condițiile?

Licitația pentru cel de-al doilea lot al centurii metropolitane Cluj a fost validată în „SEAP”.

A fost validat anunțul de licitație publică pentru lotul al doilea al centurii metropolitane Cluj.

Licitația a fost validată vineri, 17 aprilie 2026, în SICAP - e-licitație.ro (fostul SEAP - Sistemul Electronic de Achiziții Publice).

Denumirea oficială: „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE: Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumuri de Leg Faza I - Centura Metropol TR 35 şi Drumuri de leg, LOT 2- TR35 de la km 14+747 (Nod 5 Florești) la intrare Tunel 1 km 19+600 (Incl. Nodul 5 [Florești], nodul 6 [Cora], nodul 7 [Colina] și drum B4, de la Nod 7 [Colina] la (viitorul - n. red.) Spital Regional și drum B4.3 - de la drum de legătură B4.2 la drum de leg B4.1)”.

Aproape 1,5 miliarde de lei pentru lotul 2 al centurii metropolitane Cluj

Valoarea totală a investiției este estimată la 1.182.925.542,94 de lei fără TVA, deci 1.431.339.906,96 lei cu TVA.

Potrivit criteriilor de selecție, ofertantul trebuie să demonstreze că media cifrei de afaceri pentru ultimii trei ani a fost de minim 240.000.000 Lei (2023, 2024 și 2025).

„Ofertantul a dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani lucrări de construcţie nouă și/sau lărgire și/sau modernizare de autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres în valoare totală cumulată de minim 420.000.000,00 lei fără TVA în cadrul unuia sau mai multor contracte. Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani lucrări de construcţie nouă și/sau lărgire și/sau modernizare a cel puțin 1 pod/pasaj/viaduct în lungime de minim 150 m, aferent autostrăzilor și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor expres și/sau drumurilor județene și/sau străzilor urbane de categorie minim 3; Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani lucrări de construcţie nouă și/sau lărgire și/sau modernizare a cel puţin 1 pod/pasaje/viaducte în cu o deschidere de minim 50 m, aferente autostrăzilor și/sau drumurilor naționale și/sau drum expres și/sau drumurilor județene și/sau străzilor urbane de categorie minim 3”, se mai arată în lista criteriilor de selecție.

Lot cheie pentru traficul auto Cluj-Napoca - Florești

Lotul 2 al Centurii Metropolitane TR35 reprezintă una dintre intervențiile-cheie pentru descongestionarea relației Florești - Cluj-Napoca, în special pe zona de nord.

„Traseul propus introduce o nouă arteră strategică, conectată direct cu puncte critice, precum zona Cora, strada Grigore Alexandrescu și viitorul Spital Regional de Urgență”, a anunțat Emil Boc, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook, joi seara, 19 martie 2026.

Potrivit edilului, investiția este în valoare de peste 1,43 miliarde lei, se desfășoară pe o perioadă de 48 de luni și include nu doar infrastructură rutieră majoră, ci și componente moderne de mobilitate:

peste 13 km de traseu total

3 noduri rutiere

rețea consistentă de drumuri de legătură

peste 8 km de piste de biciclete

Proiectul integrează, de asemenea, multiple structuri inginerești, inclusiv tuneluri și pasaje, adaptate complexității zonei.

06.07.2026 este data limită de depunere a ofertelor, până la ora 15.00.

Compania care a făcut și studiul de fezabilitate, asocierea EXPLAN (lider de asociere), CADSIL SRL – TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. s-a ocupat și de împărțirea fostului tronson 2 în 6 loturi.

Decizia de a împărți licitația pe mai multe loturi vine după ce Primăria Cluj-Napoca a decis, la sfârșitul lunii februarie 2025, denunțarea contractului pentru cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane.

