Dezbatere publică pe tema INTERZICERII păcănelelor în Cluj-Napoca. Cum vă puteți înscrie?

Cetățenii din Cluj-Napoca sunt așteptați la o dezbatere publică, joi, 19 martie 2026, pe tema interzicerii jocurilor de noroc în municipiu.

Clujenii sunt invitați la o dezbatere publică pe tema interzicerii păcănelelor

Joi, 19 martie 2026, de la ora 18.00, la Centrul de Tineret de pe strada Iuliu Maniu nr. 1, va avea loc dezbaterea publică cu privire la activitățile de jocuri de noroc.

„Sunt invitați să participe cetățeni, reprezentanți ai societății civile, ai organismelor de profil din domeniul jocurilor de noroc, precum și reprezentanți ai instituțiilor educaționale. De asemenea, cei care doresc să se înscrie la cuvânt online, pot face acest lucru accesând acest link – activ începând de marți după-masă până joi, 19 martie 2026 ora 16.00”, a transmis Primăria Cluj-Napoca.

Păcănelele, noul măr al discordiei în Cluj

Reamintim faptul că Primăria Cluj-Napoca anunțat că va organiza o consultare publică amplă privind impactul jocurilor de noroc asupra comunității, iar ulterior să fie înaintată o propunere către Consiliul Local.

În prezent, potrivit datelor transmise de municipalitate către monitorulcj.ro, 12 operatori economici desfășoară activități în 88 de spații din oraș. Administrația locală a transmis că intenționează să inițieze un proces de consultare publică înainte de a propune eventuale măsuri sau reglementări la nivel local.

Consultare publică cu părinți, specialiști și operatori din industrie

În cadrul acestui demers vor fi invitați să își exprime punctul de vedere părinți, familii, tineri, reprezentanți ai instituțiilor publice, specialiști în sănătate și prevenția dependențelor, dar și operatori economici din industria jocurilor de noroc.

Potrivit Primăriei, scopul consultării este colectarea de opinii, propuneri și date relevante care să permită elaborarea unei decizii „echilibrate și responsabile”. În urma acestei etape, municipalitatea va elabora un proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii și votului în Consiliul Local.

Context legislativ, consiliile locale pot decide asupra sălilor de jocuri de noroc

Aceste măsuri vin în contextul noilor modificări legislative adoptate de Guvern prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care oferă pentru prima dată consiliilor locale posibilitatea de a decide dacă permit sau nu funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe raza unei localități.

Potrivit noilor reguli, operatorii din industrie trebuie să obțină nu doar licența națională, ci și o autorizație de funcționare emisă de primăria localității. În acest fel, administrațiile locale pot impune restricții suplimentare sau pot decide chiar interzicerea completă a acestor activități pe teritoriul orașului.

Autoritățile vor măsuri pentru reducerea impactului asupra tinerilor

Reprezentanții administrației locale spun că principalul obiectiv este reducerea efectelor negative pe care jocurile de noroc le pot avea asupra comunității, în special asupra tinerilor. În cazul adulților, autoritățile urmăresc dezvoltarea unor măsuri de prevenție, descurajare și facilitarea accesului la servicii de consiliere și tratament pentru persoanele afectate de dependență.

Centru pentru tratarea adicțiilor, construit pe Valea Gârbăului

În paralel, municipalitatea anunță că lucrează la construirea unui centru dedicat prevenirii și tratării adicțiilor, inclusiv a celor legate de jocurile de noroc. Proiectul urmează să fie realizat pe Valea Gârbăului, pe o suprafață totală de 6.756 de metri pătrați.

Autoritățile locale susțin că necesitatea unui astfel de centru este determinată de lipsa unor servicii specializate în județul Cluj pentru tratarea dependențelor și de impactul social al fenomenului.

În ceea ce privește situația actuală a sălilor de jocuri de noroc din municipiu, Primăria precizează că, în evidența Serviciului Autorizări Comerț, din 26 ianuarie 2023 și până în prezent, au fost înregistrate informări privind începerea activității din partea a 12 operatori economici, care funcționează în 88 de spații.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

