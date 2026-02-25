Andrea Chiș, despre problemele din justiție: „Avem datoria de a vorbi despre lucrurile care nu merg”. Ce spune fostul membru CSM despre pensionarea magistraților și admiterea profesioniștilor în domeniu?

Comunicarea și transparența sunt criterii indispensabile pentru o justiție funcțională și independentă. „Transparența stă la baza încrederii”, spune fostul judecător Andrea Chiș.

Andrea Chiș, despre problemele din justiție: „Avem datoria de a vorbi despre lucrurile care nu merg”. Ce spune fostul membru CSM despre pensionarea magistraților și admiterea profesioniștilor în domeniu?|Foto: monitorulcj.ro

Eveniment remarcabil dedicat justiției din România organizat la Sala de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca de Andi Daiszler, fondatorul Asociației Daisler.

„Ultimul curs” susținut de fostul magistrat Andrea Chiș a adunat profesioniști din domeniul justiției, jurnaliști, studenți și clujeni preocupați de temele de interes din justiție cu impact direct asupra vieții cetățenilor.

„Acest eveniment reprezintă un experiment pentru toți, dar mai ales pentru noi, în condițiile în care e singura dată în care, în Sala mare a Casei de Cultură a studenților din Cluj-Napoca, avem parte de un ultim curs festiv, o retragere din activitate pentru cineva din afara sferei artistice sau sportive.

Andi Daiszler: „Evenimentele de acest gen, unice în România, aduc inspirație și curaj, valori atât de necesare timpurilor pe care le traversăm”|Foto: monitorulcj.ro

De altfel, niciodată România nu a mai celebrat specialiști încă în viață, încă în practică, într-o sală atât de mare. Iar noi suntem aici pentru a provoca acest status quo, în încercarea de a-i aduce în fața dumneavoastră pe cei care merită să-și expună modul de gândire public, pentru a aduce inspirație și curaj, valori atât de necesare timpurilor pe care le traversăm”, a declarat în deschiderea conferinței publice organizatorul evenimentulu, Andi Daiszler.

Andrea Chiș, despre problemele din justiție: „Avem datoria de a vorbi despre lucrurile care nu merg”. Ce spune fostul membru CSM despre pensionarea magistraților și admiterea profesioniștilor în domeniu?

Andreea Pocotilă, jurnalist Recorder, care a lucrat la investigația „Justiție capturată”, și jurnalistul Vitalie Cojocari au fost invitații lui Andi Daiszler, care au intervenit online în cadrul conferinței susținute de fostul magistrat Andrea Chiș.

După cum a relatat Andreea Pocotilă, fosta judecătoare Andrea Chiș a fost primul magistrat contactat cu solicitarea de acordare a unui interviu în cadrul documentarului.

„Acum mai bine de un an, eram la momentul în care încercam să deslușesc arhitectura sistemului judiciar și am dat peste un studiu publicat de judecătorul Andrea Chiș – Folosirea (in)adecvată a puterii în sistemul judiciar din România (2017 – 2023). Și am avut un șoc de moment când am citit studiul și am realizat că, practic, era ca și cum cineva îmi făcuse o parte a scriptului, cel puțin pe partea de teorie”, a declarat jurnalista Andreea Pocotilă.

De altfel, în cadrul intervenției sale, Andreea Pocotilă a încercat să afle de la fostul magistrat Andrea Chiș care este rostul problematizărilor privind situația din sistemul judiciar din România: Ce rost are să vorbești și să publici despre nereguli dintr-un sistem, dacă lucrurile par să nu se schimbe?

Fostul magistrat Andrea Chiș, alături de invitații săi în cadrul evenimentului „Ultimul Curs. Unele lecții sunt pentru a fi făcute publice”, desfășurat marți, 24 februarie, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

„Credința mea este că poți să schimbi lucruri. Și nu cred în proverbul latin «Cu o rândunică nu se face primăvară». Eu cred că cu o rândunică începe primăvara. Dacă toți am crede că nu face niciun sens ce facem și că oricum nu are niciun rezultat, nu ar mai face nimeni nimic. Eu chiar cultiv această idee și cred că fiecare dintre noi, acolo unde suntem, putem face foarte multe lucruri.

Spre exemplu, prin ceea ce am experimentat, cred că rolul meu ăsta a și fost în Consiliu (CSM – n.red.): să fiu acolo și să înțeleg sistemul judiciar din vârful lui. Și îmi dau seama când mă uit la colegi și văd că nu înțeleg, nici nu au cum să înțeleagă. Pentru că nu ai cum să pătrunzi acele lucruri dacă nu ești în miezul lor. Și de aceea nu voi înceta niciodată să explic, până când o masă critică va înțelege. Și eu cred că lucrurile se întâmplă, dar nu după așteptările noastre. Toate au un timp. Nu eu decid care este timpul ideilor mele, dar eu decid care sunt momentele în care vreau să le exprim. Și cred că rolul ziaristului, al judecătorului, al formatorului de opinie este să nu înceteze să spună adevărul și să militeze pentru schimbarea în care crede”, a declarat fostul membru CSM, Andrea Chis.

În cadrul dezbaterilor alături de invitații săi, printre care s-au regăsit decanul Baroului Cluj, Flavia Maier, lectorul UBB Paul Popa, avocata Stanca Gidro, judecătoarea Liana Cociș, judecătoarea Roxana Dan, conferențiarul Florina Popa și avocatul Șerban Mircioiu, Andrea Chiș s-a referit și la diversle modalități prin care preocuparea pentru o justiție funcțională și independentă poate rămâne în atenția publică.

Astfel, Andreea Chiș a dezvăluit că va continua să fie apropiată de domeniul justiției, inclusiv în Republica Moldova, oferindu-și expertiza în diverse proiecte formale și informale, în emisiuni de radio și TV.

Vitalie Cojocari: „Toată România s-a trezit: a văzut ce se întâmplă în justiția din România”

Și jurnalistul Vitalie Cojocari a mărturisit că studiul dedicat sistemului judiciar din România, semnat de Andrea Chiș, a reprezentat un punct de plecare esențial în efortul de problematiza pe înțelesul publicului larg problemele din justiție.

„Când am citit acel document, în fața mea a apărut documentarul Recorder – colegii mei de la Recorder l-au făcut într-un limbaj accesibil și clar: dintr-odată am început să înțelegem, toată România s-a trezit că i s-a luat ceța de pe ochi și a văzut ce se întâmplă în justiție.

Jurnaliștii Andreea Pocotilă și Vitalie Cojocari, invitații speciali ai lui Andi Daiszler, au intervenit online în cadrul evenimentului|Foto: monitorulcj.ro

În momentul în care reușești să ai o viziune de fenomen asupra lucrurilor înseamnă că ai profunzime. Profunzimea a venit din experiența doamnei judecător și prin intermediul documentarului „Justiție capturată”, astfel încât toată țara a putut bneficia de această profunzime și am înțeles ce se întâmplă. Și ce se întâmplă este foarte grav”, a declarat jurnalistul Vitalie Cojocari.

Lipsa de încredere în sistemul de justiție se reflectă asupra democrației, a mai punctat Vitalie Cojocari, în continuarea ideilor susținute de fostul magistrat Andrea Chiș.

Justiția în fața revoluției tehnologice

În ce măsură munca judecătorilor va putea fi înlocuită de inteligența artificială? După cum semnalează Andrea Chiș, factorul uman rămâne determinant:

„Un răspuns tranșant este dificil. Încă din anii ’70, cercetătorul Richard Susskind a scris o teză de doctorat despre Inteligența Artificială, dar și multe cărți, unele cu titluri apocaliptice, precum „The end of lawyers”.

Cred că cel mai important este să fim conștienți că ea există și că e bine să ne obișnuim cu AI, să o utilizăm ca pe un asistent personal. În viitorul foarte apropiat nu cred că va înlocui cu desăvârșire omul, indfierent că este vorba de avocați sau de judecători. Dar va putea să lucreze pe cauzele simple și repetitive, să ne scutească de un volum de muncă. Chiar și în viitor, indiferent cât de mult ar prelua din munca noastră, soluția ultimă ar trebui să fie judecătorul, un judecător uman.

„Ultimul Curs. Unele lecții sunt pentru a fi făcute publice”: Fosta judecătoare Andrea Chiș, despre responsabilitate și curaj în justiția din România|Foto: monitorulcj.ro

Atunci când este vorba de soarta unui om, pentru că un dosar nu este doar un caz, un om trebuie să fie cel care decide. Însă, dacă va contrazice acest asistent virtual, va trebui să o facă cu niște argumente foarte solide”, a explicat fosta judecătoare Andrea Chiș la întrebarea lansată de Vitalie Cojocari.

Invitații au apreciat curajul fostei judecătoare Andrea Chiș și s-au referit la importanța comunicării interinstituționale, la comunicarea între profesii și în fața publicului larg.

Andrea Chiș: „Avem această datorie de a vorbi despre lucrurile care nu merg”

Lectorul Paul Popa s-a referit la un alt proiect (Legal soft skills) la care a fost parte și Andrea Chiș, un proiect menit să contribuie la dezvoltarea culturii organizaționale și gestionarea emoțiilor.

„De fapt, acest proiect sugera că schimbarea unui sistem începe din interior (...) Din acest punct de vedere, Andrea a lăsat și a permis tinerilor magistrați posibilitatea de a fi profeșioniști viguroși, dar prezenți în spațiul public. Să rămână independenți, dar nu izolați. Autoritatea nu se câștigă de la distanță, ci exact prin această formă de comunicare pe care Andrea a înțeles să o facă de fiecare dată – cu celelalte profesii, cu celelalte puteri, inclusiv cu toată comunitatea prin prezența la diverse evenimente”, a notat și profesorul Paul Popa.

Andi Daiszler și Andrea Chiș, în cadrul evenimentului desfășurat la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Cum poate fi păstrat echilibrul între independență și prezență în spațiul public? Andrea Chiș s-a referit de altfel și la modul în care ar trebui să evolueze comunicarea unui magistrat în spațiul public:

„Cred că este important să sesizăm lucrurile care nu merg bine. Mai întâi trebuie să rezolvăm lucrurile în interior și abia atunci când nu reușim, să le scoatem în exterior. Dar în exterior nu scoatem numai ce nu merge, ca să cerem ajutor sau să explicăm. E important să spunem și ce merge, ce trebuie să cunoască societatea și în ceea ce privește hard skills, adică ce înseamnă dreptul, dar și ce înseamnă munca unui jurist, nu doar a unui judecător, ci și a unui avocat. Ce înseamnă colaborarea dintre profesii, ce înseamnă să vii în fața unui judecător și cred că e important să înțelegem că nimic nu ne oprește să facem acest lucru”, a adăugat Andrea Chiș.

„Cred că rolul nostru ca magistrați, al fiecăruia, este că avem și această datorie: să vorbim despre lucrurile care merg și care nu merg, cel puțin în cadrul nostru instituțional. Iar acei care avem capacitatea, înclinația, talentul – să vorbim despre asta și public. Să nu ezităm să o facem”, a mai punctat fostul judecător.

Admiterea la INM: Mai multă transparență în comisiile de evaluare și selecție

Andrea Chiș a vorbit despre comisiile de evaluare și admiterea la Institutul Național al Magistraturii, semnalând necesitatea unor proceduri transparente, dar și a unor modele profesionale ireproșabile.

„Nu știu dacă am o părere foarte bună despre modul în care se recrutează la ora actuală în magistratură. În primul rând, nu prea sunt publice comisiile de examinare, la modul general. Acum, comisiile de interviu se cunosc pentru că vrând-nevrând membrii sunt văzuți de absolvenții noștri în față. Dar nu se știu comisiile de redactare a subiectelor: nici la admitere din ce știu, nici în cazul promovărilor.

Fostul magistrat Andrea Chiș, alături de invitații săi în cadrul evenimentului „Ultimul Curs. Unele lecții sunt pentru a fi făcute publice”, desfășurat marți, 24 februarie, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Această lipsă de transparență, care din păcate a devenit o caracteristică poate nu doar a sistemului judiciar, ci oarecum a instituțiilor publice, este de natură să agraveze grav încrederea în instituții. Transparența stă la baza încrederii. Deci, cumva mi-aș dori să fie altfel, să fie poate altfel selectați profesioniștii care fac parte din aceste comisii, să fie mai mult implicate școlile de drept decât sunt la ora actuală, și mai ales pentru comisiile de interviuri – unde se verifică integritatea absolventului de drept, este foarte important să avem modele profesionale și umane impecabile. Ceea ce din păcate nu regăsim întotdeauna.

În acest fel, selecția este făcută oarecum după „chipul și assemănarea” celui care evaluează și selectează, iar aici ar fi de lucru”, a mai spus Andrea Chiș.

Pensionarea magistraților: „Degeaba ești bun dacă nu ești lăsat să-ți faci treaba”

„Marea problemă a sistemului judiciar aceasta este: judecătorii buni nu sunt lăsați să-și facă treaba așa cum știu că trebuie să o facă. Contextul și cultura organizațională în care trăim contează foarte mult. (...) Am mai fost întrebată despre pensionare de către un ziarist care este absolvent de drept: nu mai puteți judeca la vârsta asta? Cred că da, poți, așa cum poți să și predai. Cred că este vârsta la care ești la apogeul carierei când știi cel mai mult și cel mai bine să-ți faci treaba.

Din păcate, cel puțin eu asta am constatat, degeaba ești bun profesionist dacă nu ești lăsat să-ți faci treaba”, a explicat fosta judecătoare Andrea Chiș, care a vorbit și despre pensionarea magistraților, la solicitarea invitaților săi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: