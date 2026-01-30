Primăria Cluj-Napoca SUSPENDĂ temporar lucrările la Centura Metropolitană, tronson II

Primăria municipiului Cluj-Napoca a cerut firmei care supervizează construcția tronsonului II al Centurii Metropolitane să suspende temporar executarea contractului.

Primăria suspendă lucrările la tronsonul II al Centurii Metropolitane | Foto: imagine randată proiect centura metropolitană - Emil Boc - Facebook

Primăria municipiului Cluj-Napoca a făcut, vineri, 30, ianuarie 2026, următoarele precizări cu privire la realizarea Centurii Metropolitane a Clujului, tronsonul 2:

Având în vedere următoarele:

conflictul juridic declanșat între doi dintre asociații care au câștigat licitația pentru realizarea Centurii Metropolitane a Clujului, tronsonul 2 (DIMEX 2000 COMPANY SRL și INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTASI, lider de asociere DIMEX);

(DIMEX 2000 COMPANY SRL și INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTASI, lider de asociere DIMEX); faptul că din documentele prezentate, până în prezent, de către asociați nu rezultă clar dacă acest conflict a afectat sau nu validitatea procedurii de atribuire a contractului ;

; faptul că există și o anchetă penală în derulare cu privire la conflictul dintre asociați;

Primăria Cluj-Napoca a cerut suspendarea temporară a lucrărilor la tronsonul II al Centurii Metropolitane

„În scopul lămuririi situației juridice a contractului centurii metropolitane și a implicațiilor conflictului dintre asociați asupra contractului în derulare, Primăria Cluj-Napoca a instructat supervizorul lucrării - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL – AE DOZORING sro - să dispună suspendarea temporară a executării contractului”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Cluj-Napoca.

Potrivit sursei citatem, acest demers al Primăriei municipiului Cluj-Napoca arată respect față de lege și față de fondurile locale/naționale și europene incidente în finanțarea proiectului centurii metropolitane.

„Facem precizarea că acest conflict dintre asociați nu are legătură cu Primăria Cluj-Napoca și cu modul în care Primăria implementează proiectul, dar conflictul dintre asociați poate avea impact asupra derulării contractului centurii metropolitane. Primăria municipiului Cluj-Napoca va analiza cu celeritate toate informațiile și documentele prezente și viitoare, inclusiv de la organele de anchetă și, după consultarea inclusiv a opiniei juridice externe contractate de către primărie, va lua decizia legală incidentă în acest caz”, se mai arată în comunicatul Primăriei Cluj-Napoca.

Servicii juridice de 50.000 de euro

Reamintim faptul că, în contextul acestui conflict, Primăria Cluj-Napoca a transmis că dorește să contracteze servicii juridice de 50.000 de euro.

Contractul pentru lotul al doilea al Centrurii Metropolitane Cluj a fost semnat în mai 2025.

Proiectul Centurii Metropolitane Cluj este derulat în baza unui protocol semnat în anul 2023 între CNAIR și Asocierea constituită din Primăriile Cluj-Napoca, Florești, Gilău, Baciu și Apahida. Investiția pentru proiectarea și execuția centurii metropolitane a fost majorată de la 8,6 miliarde de lei la 9,3 miliarde de lei. Finanțarea proiectului va fi făcută din fonduri nerambursabile din cadrul Programului Transport 2021-2027, fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor, cât și prin alte surse legale.

